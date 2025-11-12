「台版柬埔寨」洩密案 新北刑大再逮1涉案律師送辦

記者莊淇鈞／新北報導

律師孫全平被警方押解準備前往北檢複訊。（圖／記者莊淇鈞攝影）

「台版柬埔寨」案所經手的詐騙金額高達3.5億餘元。若有成員被捕、收押禁見，集團就找律師，利用到看守所律見機會、在警局警詢時，將筆錄、偵查資訊洩漏給詐團上游。台北地檢署9月才指揮新北市刑警大隊兵分10路發動搜索，拘提9名被告到案，其中被拘提包含鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師，詢後分依200萬、80萬、50萬交保。今天（12日）檢警又帶回律師孫全平，經警詢後被依洩密、詐欺、洗錢等罪嫌移送新北檢複訊。

檢警調查，鄭皓文、單鴻均、秦睿昀疑透過律見羈押禁見的「台版柬埔寨」詐團被告，取得筆錄內容洩給「藍道」杜承哲等詐團高層，以獲高額報酬。還有律師在陪同偵詢時假裝玩手機，開啟LINE拍照功能，翻拍警詢筆錄傳給高層。

檢警這波鎖定律師孫全平涉嫌重大，新北市刑大今天上午持拘票兵分多路，至台北市天母1間律師事務所及孫男住處搜索，警方搜索後查扣電腦及手機，隨即將孫男拘提帶回刑大進行偵詢。據了解，孫男疑涉嫌拍攝筆錄內容後，再傳給律師鄭皓文，再由鄭將筆錄內容傳給詐團，但確切涉案情形仍待調查釐清。

不良行為，請勿模仿！

