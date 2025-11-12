「台版柬埔寨」陪偵弘仁會水房涉洩密律師+1…30萬元交保

社會中心／台北報導

律師孫全平30萬元交保。（圖／記者莊淇鈞攝影）

「台版柬埔寨」案主嫌「藍道」杜承哲集團涉囚禁4人凌虐致死，且除了竹聯幫弘仁會經營的水房與杜男密切合作外，檢警9月也發現「藍道」集團委任律師鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師，與詐團關係密切，涉嫌洩漏偵查祕密給詐團，隨即將3人拘提到案；訊後，3人分依200萬、80萬、50萬交保。檢調12日再兵分3路搜索、拘提律師孫全平到案，警詢後依洩密罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方訊後30萬元交保。

檢警調查，鄭皓文、單鴻均、秦睿昀疑透過律見羈押禁見的「台版柬埔寨」詐團被告，取得筆錄內容洩給「藍道」杜承哲等詐團高層，以獲高額報酬。還有律師在陪同偵訊時假裝玩手機，開啟LINE拍照功能，翻拍警詢筆錄傳給高層。

廣告 廣告

檢警這波鎖定律師孫全平涉嫌重大，新北市刑大昨天上午持拘票兵分多路，至台北市天母一間律師事務所及孫全平住處搜索，警方搜索後查扣電腦及手機，隨即將人拘提帶回刑大進行偵詢；經檢察官複訊，以涉犯《刑法》洩密罪，諭知孫男30萬元交保。



更多三立新聞網報導

日本雙胞胎大胃王「罹憂鬱症」身心崩壞停活動…自爆：對吃東西沒興趣了

慘遭壽星硬上「5同學圍觀不救」 …她聽「一個個輪流來」崩潰

因「沒去洗腎」失聯…母急報警破門「驚見女兒島家中亡」崩潰痛哭

新北八里某大樓暗夜火警1人「被濃煙嗆死」…死者身分曝光

