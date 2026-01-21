台版櫻花前線公布！九族、日月潭八重櫻「提早8天開」

隨著春季即將到來，不少民眾計畫出遊賞花，中央氣象署分享，每年冬末春初，層層堆疊的「八重櫻」開始綻放，替山林披上一片粉色，今年春季日月潭八重櫻櫻花花期，預估開花比歷史平均早了8天，2月初至2月中旬將盛開，想捕捉最美的櫻花盛況，可別錯過這波粉紅花雨。

氣象署在臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」發文分享，櫻花的花期從冬末一路延續到春初，從寒緋櫻、八重櫻開始綻放，再由吉野櫻接棒，是初春帶來最夢幻的粉紅風景，今年南投縣魚池鄉的八重櫻預估2月1日至2月14日盛開，可於九族文化村、日月潭兩地觀賞。

氣象署解釋，櫻花開花受氣溫影響很大，需要經過冬季低溫「休眠」後，當春天氣溫回升到一定程度，花芽才會甦醒綻放，這也是為什麼櫻花總在冬春交替時盛開。民眾可至農業氣象觀測網查詢花期預報，掌握最佳賞花時機，捕捉八重櫻的獨特浪漫。

根據農業氣象觀測網顯示，今年八重櫻預估1月23日開花量達5%，較歷史平均提早8天；2月2日為賞花期開始，較歷史平均提前9天；2月8日接近花期尾聲，較歷史平均提前10天。

至於阿里山森林遊樂區櫻花季時間為3月中旬~4月中旬，當地以染井吉野櫻 (Prunus x yedoensis) 數量為多，花期自3月上旬起至3月下旬，花朵有五枚花瓣，花色在花朵剛綻放時是淡紅色，而在完全綻放時會逐漸轉白。

