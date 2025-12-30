「台版無限料理地獄」台北101登場 《黑白大廚2》台灣也要玩「蒙眼決選」

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季將推台版活動，「評審蒙眼決選」關卡一定超好玩。（Netflix提供）

超人氣料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》第2季將在台灣推出獨家實體宣傳活動，Netflix今（30）日宣布，將把節目中最具話題性的關卡直接搬到台北101水舞廣場，讓粉絲不只追劇，還能親身走進「台版無限料理地獄」料理對決現場。

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季自12月16日開播後討論度持續延燒，Netflix也選定台北作為全球實體宣傳的重要一站，將於1月10日在台北101水舞廣場舉辦《黑白大廚：第2季》「台版無限料理地獄活動」，重現節目中百人評審團的經典橋段，邀請觀眾親自投票選出心目中的人氣料理。

「台版無限料理地獄」將於1月10日在台北101水舞廣場登場。（Netflix提供）

活動現場集結13家人氣攤販，上演現實版「無限料理地獄」料理對決，由台灣料理好手展現精湛廚藝。主辦單位也邀請綜藝界金獎主持人陳漢典掌控全場節奏，更力邀高質感幹話主廚「廚佛瑞德」與台法美食名家「阿辰師」親臨現場，重現第2季中充滿挑戰性的神秘食材料理，與攤販正面交鋒，帶領觀眾近距離感受頂級料理的震撼。

高質感幹話主廚「廚佛瑞德」與台法美食名家「阿辰師」將親臨現場，重現第2季中充滿挑戰性的神秘食材料理。（翻攝廚佛瑞德、阿辰師 IG）

本次活動開放粉絲報名，成功入選的100人將化身「百人評審團」，實際試吃並投票選出冠軍料理，還有機會獲得Netflix精美好禮。節目中緊張刺激的「評審蒙眼決選」關卡也將驚喜登場，讓現場氣氛再升級。

即使未報名成功，一般民眾也能自由進場參與，感受「無限料理地獄」的味蕾衝擊。現場同步設置拍照打卡裝置，讓觀眾沉浸式體驗《黑白大廚：料理階級大戰》的魅力。《黑白大廚：料理階級大戰》第2季現正於Netflix熱播中。

