台版穩定幣上路有譜 擬由金融機構打頭陣

各國近年加速建立虛擬資產監管制度，穩定幣在跨境支付與鏈上交易中的應用也逐步擴大，引發全球金融主管機關關注。目前國內由金管會與央行推動相關監理框架，並已將《虛擬資產服務法》草案送交行政院審查，同步研議穩定幣的納管規範。據瞭解，若後續立法進度順利，最快在明(2026)年下半年推出由金融機構發行的台版穩定幣，成為國內首個具監管基礎的鏈上支付工具。

所謂「穩定幣」為一種虛擬貨幣，但運作方式與比特幣截然不同。其核心設計是讓價值緊貼現金，由發行單位準備等值資產作為保證，例如1枚穩定幣等同1元新台幣或1美元。由於不具有劇烈波動，更接近「可在區塊鏈上流通的現金點數」，常被用於跨境電商、供應鏈付款與虛擬資產交易，具備降低匯兌風險與提升結算效率的特性。

金管會表示，《虛擬資產服務法》草案送入立法院後，將依程序完成審查並訂定子法。考量初期市場穩定與風險控管，與央行已形成共識，由金融機構優先申請發行，並要求境內外穩定幣在台流通前，須取得主管機關核准。

市場則關注是否由公股銀行率先投入試辦，並以1：1兌換新台幣提供民眾使用。金管會指出，穩定幣管理架構將比照國際主要市場做法，要求發行人持有足額準備資產、定期接受查核、辦理資訊揭露並向主管機關申報。境外穩定幣若欲在台交易，也必須先提出申請。透過明確規範，有助提高資金透明度，並因應跨境貿易與數位支付需求逐年攀升的趨勢。

央行則提到，穩定幣雖然具備支付應用潛力，但其能否支撐完整貨幣體系仍受限於結構性問題。依據國際清算銀行的3項貨幣測試，穩定幣在價格可能偏離面值、供給彈性有限，以及身分查核與反洗錢機制仍有空隙等面向，均難以滿足貨幣體系的核心要求。部分國際案例還出現準備資產不透明，或者價格脫鉤等風險。

央行強調，未來代幣化金融的發展，仍須建立在「央行與商業銀行」的雙層架構，由央行提供清算資產與價值定錨，民間機構負責創新應用與客戶服務。穩定幣雖可在特定場景增加交易效率，但其定位更接近支付輔助工具，尚難取代現行貨幣體系的信任與穩定基礎。

