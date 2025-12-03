台版穩定幣最新進度來了！ 彭金隆：最快明年中旬金融機構先行

金管會主委彭金隆

台版穩定幣有了新進度，金管會與央行有共識，基於風險管理，第一階段將會由金融機構為發行先行者。

金管會主委彭金隆今（3）日出席行政院院會備詢，他指出穩定幣發行最新進度，已與央行有共識，第一階段基於風險管理，會先由金融機構作為發行者。彭金隆指出，目前虛擬資產服務法本周也會在政院舉行審查會，若一切順利，本會期若能送進立院可在下會期通過的話，那麼最快下半年才有可能完成法制作業，預定最快明年六、七月就看到台版穩定幣上路。

此外，2018年接受APG（亞太防制洗錢組織，Asia/Pacific Group on Money Laundering）第三輪評鑑中，已界定OBU（國際金融業務分行，Offshore Banking Unit）為高風險，因此已要求銀行強化開戶前後的審查與追蹤。而對於OBU是否有漏洞的加強方法，也會在本月底之前找銀行與法務部洗防處開會，而該場會議最重要的，在於如何精進銀行申報及可疑帳戶偵測二大面向。

