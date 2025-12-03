台版穩定幣有譜！ 彭金隆首證實最快明年下半年上路

虛擬資產「穩定幣」持續受到熱烈討論，「台版穩定幣」何時出爐備受關注。金管會主委彭金隆今天(3日)在立法院財政委員會備詢時指出，虛擬資產專法草案目前還在行政院，若本會期順利送進立法院並排進議程，且在下會期順利通過，金管會在半年內完成子法並公布，最快明年下半年就可以上路。

美國「天才法案」(GENIUS Act)於7月通過後，為穩定幣發展開大門，但短短不到3個月，10月11日加密貨幣在市場卻經歷史上最大清算潮，且與市值第三大穩定幣USDe與美元脫鉤有關，讓各界質疑穩定幣並非真正「穩定」。而就在不久前，歐洲中央銀行也提出警告，穩定幣(stablecoins)可能吸走歐元區銀行的個人帳戶存款，並在出現擠兌時對全球金融系統穩定造成衝擊。

廣告 廣告

「穩定幣」的風險性引發各界熱烈討論，金管會已表明若要發行「台版穩定幣」，初期將由金融機構擔任發行機關。公股銀龍頭台灣銀行已參與銀行公會的穩定幣監理小組，對於是否成為首家發行機構，台銀也表明法規的明確性是首要的前提，且將審慎評估所有能提升客戶服務與金融效率的可能性。

至於何時會見到「台版穩定幣」？金管會主委彭金隆3日首度證實時間表。他在答復立委質詢時表示，虛擬資產專法草案目前還在行政院，若送進立法院後順利通過，最快明年下半年就可以上路。彭金隆說：『(原音)比如說這個禮拜也會進行所謂的穩定幣在行政院政務委員主持的審查會，已經第三次審查，大家的共識度應該很高。假設這個會期能夠送進立法院的話，就是還要通過行政院院會，送進立法院的時候排進議程的話，如果有可能在下個會期通過的話，我們一些子法公布，最快是大概半年內要把它做完，那我覺得最快、最快可能要到下半年才有可能法制作業完成。』

國民黨立委賴士葆也呼籲，由於市場對於「穩定幣」有需求，台灣的腳步可以再快一些。彭金隆表示，站在行政機關的立場，金管會也希望穩健的推動，且要社會有共識，才能發行上路。(編輯：鍾錦隆)