台版穩定幣要來了！ 楊金龍曝：5大隱憂、4大挑戰

楊金龍談台版穩定幣，認為會面臨監管和市場風險的挑戰。（圖：資料照）

台版穩定幣有望明年下半年問世，基於風險管理，會以金融機構先行。不過央行總裁楊金龍今天（4日）表示，穩定幣雖具支付潛力，但仍需央行發行的數位貨幣（CBDC）定錨。楊金龍認為，台版穩定幣雖然有它的發展潛力，但同時也面臨監管和市場風險的挑戰。

楊金龍今天出席財金公司舉辦的「114年度金融資訊系統年會」，並以「支付的數位化創新與央行扮演的角色」為題發表專題演講。楊金龍表示，國際清算銀行指出，資產代幣世界仍需要健全的貨幣體系，支援其交易及結、清算作業，因此近來新型的代幣化貨幣如央行數位貨幣、存款代幣、穩定幣等相繼出現。

廣告 廣告

楊金龍說，新台幣穩定幣雖然可作為實體經濟支付工具之一，但與電子支付一樣，都是Pay Before─還沒有消費前就要把錢先存進去，與金融卡是Pay Now、信用卡是 Pay After有所不同；由於現在消費者都精打細算，到底要不要將穩定幣用在實體經濟世界當作支付工具，還要看消費端的需求。

另一方面，楊金龍也表示，目前以新台幣計價的虛擬資產並不多，且以新台幣計價的RWA代幣只有零星個案，因此，新台幣穩定幣的未來發展，還須視其他虛擬資產或 RWA代幣實際發展情形而定。

楊金龍直指，穩定幣作為新興的金融工具，雖然有其發展潛力，但同時也面臨監管和市場風險的挑戰，對我國而言，穩定幣的發展將取決於市場需求、法規框架和技術的進步。

最後，楊金龍總結指出，支付創新與貨幣制度必須並行不悖。未來，央行將持續推動以公私協力的雙層體系為核心架構，由央行提供信任基礎與清算資產，商業銀行與民間機構則負責創新與服務，攜手打造具安全、韌性與普及性的數位金融環境。

他強調，央行將持續與金管會、財金公司與國際組織密切合作，確保我國支付系統與全球接軌，並因應數位轉型趨勢，共築未來金融藍圖。

楊金龍提出台版穩定幣的五大隱憂和四大挑戰如下：

五大隱憂（重點圍繞穩定幣與新興支付工具）

1、穩定幣價格可能偏離面值，難以確保貨幣單一性

穩定幣雖稱「穩定」，但在次級市場價格仍可能因發行人資產、信用風險等因素產生溢價或折價，難以確保穩定性與等值兌換。

2、缺乏彈性供給能力，無法有效回應市場需求

穩定幣發行採100%準備金機制，無法像央行貨幣可依經濟需求彈性供給資金，限制其作為貨幣的宏觀調控功能。

3、匿名交易易成詐欺與洗錢工具，誠信不足

現行穩定幣多不記名、無實名制，容易被用於非法交易、資金外逃或逃避監管，形成洗錢與資恐等風險漏洞。

4、可能造成銀行存款流失，衝擊金融中介功能

若穩定幣提供利息或收益，可能吸引存款轉移，削弱銀行放款能力，衝擊整體金融穩定與信貸傳導機制。

5、跨境支付涉及外匯控管與政策影響風險

在美元穩定幣國際流通下，可能對國內外匯統計、外匯管理及貨幣主權產生長遠影響，必須審慎評估。

四大挑戰（針對央行推動創新與數位基礎建設）

1、數位創新與信任制度如何並行發展

在代幣化與私部門創新崛起下，如何確保「央行作為信任定錨」的角色不被削弱，是政策設計關鍵。

2、新興技術落地應用仍處試驗階段，推動需審慎漸進

零售型與批發型CBDC雖已進行試驗，但距離大規模導入仍需觀察需求、驗證技術與評估實務影響。

3、法規更新與跨部會協調需更緊密

如穩定幣監理、虛擬資產法規、外匯申報、消費者保護等，涉及多機關協同，挑戰政策整合與法規滾動調整能力。

4、確保公私協力機制下的責任分工與資安韌性

雙層體系仰賴央行、商業銀行、電子支付業者等多方合作，如何兼顧創新與資安、防詐，亦為關鍵挑戰。