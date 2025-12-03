「台版穩定幣」何時上路？彭金隆：最快明年下半年

「台版穩定幣」何時上路？彭金隆今天表示，如果一切順利，最快明年下半年(資料照／記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財政委員會今天邀請金管會主委彭金隆列席及備詢。其中，立委關切有關於「台灣版穩定幣」可能何時可以上路發行？彭金隆表示，如果本會期順利送進立法院，並排進議程，若一切順利的話，而金管會在半年內完成子法公布，從時間點來看，他認為，最快明年下半年就可能上路，但還要取決於立院審查進度。

立院財委會今天審查蔡易餘等16人、委員牛煦庭等26人分別擬具「銀行法第一百二十五條及第一百二十五條之四條文修正草案」等2案。

國民黨立委賴士葆質詢「台版穩定幣」何時可以上路發行？是否有時間表？能在3個月或半年內完成？對此，彭金隆答詢表示，本週行政院政務委員會主持穩定幣的第3次審查會，大家的共識度應該很高。

彭金隆指出，如果一切順利的話，母法在行政院會通過後，本會期就能夠送立法院，並排進議程，然後在下會期完成三讀；接著，母法通過後，就是金管會要通過「子法」部分，金管會在半年內完成子法並公布，整體來看，最快明年下半年才可以完成。

賴士葆進一步詢問，我們是可以期待明年6、7月上路嗎？彭金隆回應，就程序上，當立法法律通過，子法公布後、就可以開始實施，但我們不確定7月是否就可以實施，還是要取決立法進度。

