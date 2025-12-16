台版絕命毒師！自學「提煉感冒藥」製安毒 2男假扮上班族遭逮

記者吳允芊、何孟哲／台北報導

台版「絕命毒師」！警方深夜攻堅，在台南偏僻山區破獲一處製毒工廠，兩名嫌犯自學喬裝一般上班族，卻私下從感冒藥中提煉材料，製造上百公斤安非他命。

警方深夜攻堅台南山區製毒工廠。

員警：「來來來。」

埋伏已久大批便衣員警，趁著深夜嫌犯卸下戒心，一舉攻堅衝進工廠。

員警：「來，過來。」

兩名男子躲在裡面，落網時雙手高舉一動都不敢動，因為他們並非一般工人，而是製毒師。

員警：「趴著，口袋東西。」

這處鐵皮工廠從外頭看似毫無異狀，但實際上偷偷從事煉毒作業。

現場還有上百公斤白粉等待分裝。

各式工具應有盡有，現場還有上百公斤白粉等待分裝，整起案件宛如仿效美劇「絕命毒師」。

嫌犯兩人分別僅有高中職學歷。

利用化學專業，使用「感冒藥」製造毒品劇情真實上演，在靠近曾文溪山區的製毒工廠，警方查出謝姓與莊姓嫌犯分別僅有高職學歷與高中肄業，但卻自學煉毒，利用「感冒藥」提煉出四級毒品「氯鉀麻黃鹼」，製成麻黃鹼成品，再變安非他命，兩人還相當狡猾，喬裝成一般上班族朝九晚五製造假象，且狡兔三窟，一邊做為工廠，另一邊則做為倉庫，白天利用租賃小貨車載送化學原料，深夜才進行毒品製造，分散風險。

嫌犯兩人喬裝成一般上班族製造假象。

刑事局偵三大隊第二隊長陳彥宇：「台南地方法院判處謝姓主嫌有期徒刑7年，莊姓主嫌有期徒刑3年。」

據了解，兩人從來沒有工作紀錄，但毒品、詐欺前科累累，究竟是無師自通，還是另有高人教學指點，檢警持續釐清。

