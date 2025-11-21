台版薩德試射？ 中科院月底起4天東部試射飛彈高達10萬呎

天弓三型防空飛彈射擊資料照。空軍防空暨飛彈指揮部2025.8.20於屏東九鵬基地順利完成實彈射擊天弓三型防空飛彈。空軍司令部



國家中山科學研究院規劃將在11月底起於屏東九鵬基地與台東成功試射飛彈，射擊通報載明射擊高度為10萬英呎、約為30公里，相較於過去的飛彈高空試射高度標示為「無限高」，這次較為明確。外界猜測是否試射有「台版薩德（THAAD）」之稱的新型高空防空飛彈，達到美製「薩德」（THAAD）飛彈的最大飛行高度150公里，但由於本次射擊高度並未超越中科院已研製成功的天弓四型（強弓一型）防空飛彈70公里的攔截高度，因此研判中科院可能是進行其他新型彈種的試射工作。

國防部「2025年臺北國際航太暨國防工業展」，強弓飛彈。李政龍攝

根據農業部漁業署公告的射擊通報顯示，中科院分別將在11月27、28日，以及12月4、5日總共4天，從晚間6點30分起至晚間8點止，在東南部海空域進行火砲試射，管制範圍包含了屏東九鵬、台東綠島、蘭嶼及成功海空域。由於射擊通報中已經明確載明射擊高度為10萬英呎、約合30公里左右，因此外界研判應為中科院進行防空飛彈試射。

具有攔截彈道飛彈能力的國造天弓三型防空飛彈試射資料圖。中科院官方網站

中科院過去進行此類型的防空飛彈試射時，包括天弓三型、天弓四型等飛彈，中科院會從台東的綠島以及蘭嶼分別發射靶彈，再由屏東九鵬基地發射欲測試的防空飛彈攔截飛行中的靶彈。

由於過去此類型射擊通報中，高度標示均為「無限高」，但這次高度載明為10萬英呎，約合30.48公里，某種程度可說較為務實，畢竟飛彈的射程與爬升上限都是有限的，不可能飛行到「無限高」。據軍方人士也指出，這次試射高度應為天弓三型的飛行高度。而且天弓四型的攔截高度都已經達到70公里，11月底這次試射高度才30公里，離太空也很遠，外界不必過度渲染。至於是否為傳聞中的「強弓二型」B型彈、新型地對地彈道飛彈，軍方人士不願證實。

