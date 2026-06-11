台版鐵拳教育？明星國中籃球教練「拿藤條抽」僅記小過留任 校方發聲了

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記者周佩怡／台北報導

據《FTNN》報導，某台北市明星國中籃球隊驚傳教練長期高壓帶隊，包括帶頭排擠、體罰、言語挖苦等，造成孩童身心受創。（示意圖／PIXABAY）

校園霸凌韓劇《鐵拳教育》在台真實上演？據《FTNN》報導，某台北市明星國中籃球隊驚傳教練長期高壓帶隊，包括帶頭排擠、體罰、言語挖苦等，造成孩童身心受創，即使經家長投訴、二度調查，仍僅認定「證據薄弱、情節輕微」，最後只記1支小過留任，引發家長痛批。對此，校方今（11）日回應，調查委員是經教育局推薦且具資格者，調查結果為「霸凌不成立」，也已對教練不當之處進行懲處，很遺憾兩方誤解仍在，如家長不滿意，可依法至教育局陳情。

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《FTNN》報導指出，該國中籃球隊孕育出多職籃球星，遭指控教練則已執教超過15年，然卻有家長指出，小孩被教練帶頭排擠，例如未邀請至球隊Line群組、比賽常坐冷板凳、投票表決小孩能否一起參加校外活動等；也有家長曾目擊教練正用藤條抽打球員小腿。

家長們等孩童畢業或轉校後，出面向學校告發，第一次校內調查以「情節輕微無霸凌」結案，上告教育局要求二度調查後，校方僅承認教練體罰過5名球員，但言行上未違反「專業倫理」，已給予提醒並記小過1次、留任。

報導稱，教練接受調查時表示，藤條是為指導隊員動作而誤觸，或徵得當事人同意才適度體罰；針對帶頭排擠則聲稱是溝通上的誤會。然家長們對此說法並不領情，直言「會想辦法上訴」。

校方今日受訪表示，教練平時愛護孩童並積極訓練球隊，很遺憾家長和教練對事情看法不一造成誤解，調查前也嘗試解開卻未果。如今台北市教育局推薦、具資格的外聘委員依程序介入調查後，認為雖教練確有輕微體罰等不當行為，但其非屬霸凌，且已對教練進行懲處，若家長仍有不滿，可依法至教育局陳情、維護權益。

教育部反霸凌投訴專線：1953

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