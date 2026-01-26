台版霍諾德搖籃！彰二水國中架15M攀岩牆 校長：登頂才能領畢業證書
記者潘靚緯／彰化報導
美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）挑戰徒手攀登台北101，只花1小時31分鐘便成功攻頂，引起國人對攀岩運動的關注。彰化二水國中的校園，有一座全縣最大的攀岩場，該校學生每學期要上6堂攀岩課程，畢業時要登頂15公尺高，才能領到畢業證書，師生家長透過直播看到霍諾德挑戰成功，都感到無比振奮。
二水國中被封為全彰化縣「最會爬」的學校，學生熱愛攀岩，連帶家長也跟著投入，親子假日吸收挑戰攀岩牆。校內這座攀岩牆，佔地1.5公頃，是中部知名的攀岩聖地，除了高15公尺的攀岩牆，週邊還有巨人梯、大溜索、絕壁登降等20項極限挑戰設施。
根據《自由時報》報導，二水國中校長吳建中表示，「泰山攀岩場」是二水國中得天獨厚的資源，體育老師石克偉擁有攀岩教練證照，在保證學生安全的狀況下，訓練學生挑戰極限，從國一開始循序漸進，練習攀岩技巧，培養出興趣，有些學生畢業後仍持續精進攀岩技巧，成為運動教練，也學會如何面對心理的恐懼，培養出強韌的心理素質。
校長吳建中表示，攀岩運動是二水國中獨有的傳統，藉由這項運動，學生將學會如何面對恐懼與信任隊友攀岩是考驗體力、智力、耐力的運動，你要一步一步往上，先確保安全，再挑戰下一步，過程中會遇到「難關」，必須學會活用身體的肌力和慣性去突破，才能成功登頂。
