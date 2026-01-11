台版黑白大廚"紅蘿蔔地獄料理" 高雄中式點心店奪冠

南部中心／鄭兆佐、陳芷萍 高雄市報導

韓國料理綜藝節目「黑白大廚2」，10日在台北舉辦台版的「紅蘿蔔地獄料理」比賽，由民眾來票選，結果高雄一間中式點心店以紅蘿蔔麥芽三重奏奪下冠軍。業者11日也在店裏舉辦慶祝活動，不少民眾衝著紅蘿蔔布丁而來。





業者用鹹去除紅蘿蔔的生味，再倒入雪碧泡上一天，再做成紅蘿蔔甜點。（圖／明宏拔絲地瓜提供）

把紅蘿蔔切成塊狀，用鹹去生味，再倒入雪碧泡上一天，油炸之後，裹上麥芽糖，就變成了拔絲紅蘿蔔。再把切絲的紅蘿蔔炸得酥脆，整形成脆餅，結合用紅蘿蔔汁做成的布丁，這道紅蘿蔔麥芽三重奏甜點，奪下台版黑白大廚紅蘿蔔地獄料理的冠軍。活動主持人陳漢典：「我們要恭喜的是紅蘿蔔麥芽三重奏。」業者：「其實我們也試了非常多次，我們也花了至少30到50斤的紅蘿蔔耗損，我們就是重複的試做然後跟倒掉，我們倒掉了非常多紅蘿蔔，那其實為了就是讓紅蘿蔔的那個生的味道去除掉。」

業者把店裏的招牌拔絲地瓜，改成紅蘿蔔，意外受到投票民眾青睞。（圖／民視新聞）

韓國料理綜藝節目"黑白大廚2"中的紅蘿蔔地獄料理比賽，原汁原味搬來台灣，要挑戰台灣人對紅蘿蔔的接受度。拿下冠軍的是來自高雄的中式點心店，業者把店裏的招牌拔絲地瓜，改成紅蘿蔔，意外受到投票民眾青睞。業者：「那我們還是遵循我們原本的，拔絲地瓜的方式，去用麥芽糖去包裹，因為本身麥芽糖的甜度就會降低，所以能帶出紅蘿蔔一點點的甜味出來。」業者開心慶祝，買拔絲地瓜就送比賽中的紅蘿蔔布丁，吸引不少民眾特別來嘗鮮。民眾：「就是基本上沒有什麼胡蘿蔔味，台灣人可能蠻多人不喜歡吃胡蘿蔔的啦，就變得不是那麼討人厭的味道。」民眾：「可以當成甜點還蠻驚豔的，可能有一個植物的味道，但是不會特別想到是，平時不敢吃的胡蘿蔔。」民眾：「我覺得這個想法很新奇，很棒！」





橘紅色的紅蘿蔔布丁，焦糖和奶香味中，隱約透露出紅蘿蔔的味道，就算不敢吃紅蘿蔔的人，也能一口接著一口。業者說，這款紅蘿蔔布丁是和其他布丁業者合作，有在販售，至於拔絲紅蘿蔔和紅蘿蔔脆片則只限比賽用，不會成為商品。





