台版"創造安娜"! 屏東女業務"假冒上流"斂財逾千萬

南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導

詐騙手法，被形容宛如影集"創造安娜"的陳姓女業務，導致12人受害，吸金超過千萬元，雖然她去年9月才被抓，但訊後請回，不料她繼續在外犯案，這回檢方依法將她拘提到案，向法院聲請羈押獲准，同時追查是否還有其他未曝光的受害者。





台版「創造安娜」！ 屏東女業務羈押獲准 「假冒上流」斂財逾千萬

陳姓女業務，詐騙吸金超過千萬元，這回檢方依法將她拘提到案，向法院聲請羈押獲准。（圖／民視新聞）

電影台詞：「她冒充名媛，企圖竊取數百萬元。」冒牌富二代，混入上流社會，精心策畫騙局，最後詐騙數百萬美元，知名影集"創造安娜"劇情，竟是屏東這名女業務的日常。警方vs.陳姓女業務：「這是檢察官地檢署，開的拘票。」這名女子，是離職的車商業務，卻利用熟客信任，詐騙車貸，已經有超過10多人受害，吸金超過千萬元，雖然她去年9月才被抓，但訊後請回，不料她抓不怕，繼續在外犯案。

被害者認為，離職女業務就是看準車商知名度高，能讓許多被害者放下戒心匯款，才會持續在外詐騙，但這回檢方，將她拘提到案，召開羈押庭，陳女羈押獲准。這場宛如影集的安娜騙局，吸金超過千萬，是否還有其他未曝光的受害者，得等檢調，具續深入調查。

原文出處：台版「創造安娜」！ 屏東女業務羈押獲准 「假冒上流」斂財逾千萬

