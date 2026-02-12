社會中心／綜合報導

102歲人瑞和看護結婚案，持續延燒！家屬再度出面控訴，這起婚姻沒那麼單純，揭發看護當時來應徵後，陸續從父親身上獲得上億房產、土地和現金，簡直把老人家當金礦在挖，而且，還夥同在中國失業的兒子，回台一起挖，直呼全家人寄生王家，宛如台版"寄生上流"，現在突然結婚，家屬才會如此憂心忡忡。

金庫首度曝光，這是人瑞最後的老本，也是每個月子女給他的孝敬金，家屬控訴，連老父親最後累積的一些生活費用，也被看護盯上！

廣告 廣告





台版「寄生上流」上演 家屬控：「人瑞大金礦」全家一起挖

台版"寄生上流"上演! 家屬控:"人瑞大金礦"全家一起挖。（圖／民視新聞）





這還沒完，家屬指出，2016年看護以願意照顧爸爸到百年（過世）的名義，又向老先生借了一千六百多萬，當時聲明書上還稱"父親大人"，等於把自己當子女，怎會又突然變老公，所謂的父女，變成夫妻？





台版「寄生上流」上演 家屬控：「人瑞大金礦」全家一起挖

台版"寄生上流"上演! 家屬控:"人瑞大金礦"全家一起挖。（圖／民視新聞）





另外，家屬也控訴，"人瑞大金礦"全家一起挖，看護兩個兒子在中國失業後，陸續回台，接下來，就以分擔照顧人瑞為由，不斷開挖"人瑞的錢"。

台版〝寄生上流〞真實上演，王家人憂心忡忡，怕爸爸畢生積蓄被騙走，不得已得對簿公堂，讓法官判清楚，這起婚姻的真假。





原文出處：台版「寄生上流」上演 家屬控：「人瑞大金礦」全家一起挖

更多民視新聞報導

悶殺癱兒獲特赦！8旬婦親回「很感謝總統」：讓孩子知道媽媽沒罪了

波麗士明星臉! 美女警激似張鈞甯.暖警撞臉蔣萬安

馬年到! 新北騎警隊再次爆紅 侯友宜"上馬"重溫警察時光

