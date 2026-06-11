台版「強國大媽」？撞倒大重機落跑找人亂修 油門卡死車主氣到飆血壓

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〔記者徐聖倫／新北報導〕57歲陳姓婦人日前在新北市新莊自家附近倒車撞倒黃牌重機，竟裝沒事扶正落跑。事後車主28歲陳姓男子報警，這位大媽竟未經車主同意，擅自找來「三腳貓」修車師傅，用「鐵鎚硬敲手把、防倒桿噴黑漆」等「土炮」手段亂修一通，甚至拿別人的機車排氣管當槓桿硬掰，讓發現油門卡死的車主看傻眼，直呼血壓飆高，網友也吐槽「根本是強國大媽」。

​陳男表示，他報警後在車上發現大媽黏貼的道歉紙條，但隨之而來的「無償維修服務」卻讓他當場「吐血」。陳男在「Threads」發文指控，大媽未經同意，私自找來師傅將彎曲的手把硬生生敲回原位直接鎖上，還拿疑似「鐵樂士」的非車用噴漆噴塗刮傷的防倒桿。甚至為了把油門端子弄直，竟直接踩在車上、還用別人家機車的排氣管當槓桿硬掰，種種外行手段讓陳男傻爆眼。

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​事後陳男前往專業車行估價，大媽得知後竟理直氣壯反問：「我已經把車修好了為什麼還要再修？」又私下打給車行討價還價要求「折舊計算」，與原先承諾會負責修到好的態度大相逕庭，讓陳男完全無語。

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新莊警分局表示，目前已通知陳女到案說明，針對其撞擊後未依規定留置現場、處置便離去的行為，已依「道路交通管理處罰條例」第62條第一項製單舉發。警方也呼籲，發生交通事故不論大小，皆應留置現場並報警處理，切勿自行離去以免觸法。

車主吐槽誰會踩自己機車的排氣管。(記者徐聖倫攝翻)

三脚貓師傅竟疑似用「鐵樂士」這種非專業車漆亂噴。(記者徐聖倫攝翻)

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