台版《我們的藍調時光》殺青！柴智屏談拍攝難度 周渝民、張鈞甯揭幕後甘苦

華語版《我們的藍調時光》日前順利殺青，劇組耗時4個月，足跡遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地。柴智屏回憶拍攝過程，坦言最大難度在於主角與場景眾多，笑稱像帶著11個小孩上山下海極具挑戰。

柴智屏回憶起120天的拍攝旅程，坦言最大的難度在於演員與場景的調度，「一般戲劇主角通常是2到4個，但我們這組人太多了。」她形容，「想像如果你有11個小孩，要把心力平均放在每個小孩身上，心有多累。」場景遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地，還得上山下海，龐大的協調工作極為艱鉅。不過她也欣慰表示，演員們表現專業，完全融入角色，讓團隊合作就像一家人一樣開心融洽。當戲殺青時，柴智屏還開心到把陸弈靜、張鈞甯抱起來轉圈圈。

周渝民提到，這次經驗最特別的便是所有演員都很不容易湊在一起，「每位演員的戲份都很平均，每條故事線都很重要。」他感謝所有優秀的資深演員和新生代演員齊聚一堂，願意付出時間與心力，共同創造出超越劇本的精彩表演，因此他想謝謝所有人，更要謝謝自己，「我覺得有一些堅持不是每個人都可以做到，我很慶幸我有堅持我想堅持的。」

張鈞甯在劇裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲最多的一部，戲外她除演員身分，還斜槓經紀人、戲劇監製等，過去從不喊累的她開始覺得有點累，在11月底連續5天搭飛機趕行程，讓她自嘲「感覺自己像空姊，不是演員」，也讓她瘦到體重剩46公斤，上鏡被嫌太瘦，只好睡前喝水來水腫增胖。





