台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打

政治中心／程正邦報導

台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光，引起外媒關注和軍事迷討論。（圖／新台派上線）

中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。

李正皓認為，雄二E巡弋飛彈曝光是為了「拿出一款可以打到北京的神祕飛彈」，跟習近平說「你不要覺得我們是軟柿子」。（圖／新台派上線）

「半刻意」曝光？雄二E發射箱正方形細節露餡

主持人李正皓在節目中指出，這次國軍飛彈車曝光的時間點與角度極具戰略意圖。他分析，若國軍不想公開，絕對會蓋上砲衣或隱蔽移防，但這次媒體卻拍到了海鋒大隊在花蓮、屏東等地的部署畫面，明顯是為了向習近平傳達：「台灣不是軟柿子。」

資深媒體人康仁俊進一步觀察，此次曝光的飛彈發射箱形狀極為特殊。過去常見的雄二、雄三反艦飛彈多為長方形箱體，但這次出現的則是「正方形彈箱」。從彈箱外的箍筋與長度判斷，他研判這極可能是高度保密的雄二E（地對地巡弋飛彈）。

康仁俊解釋，巡弋飛彈為了提升射程，彈體與推進系統設計與反艦型不同，這款「雄二E」在測試時曾採「折返點」飛行模式，驗證其具備 1000 至 1200 公里的跨海打擊能力，「只要對岸開火，我們就能摧毀他的平台」。

康仁俊指出，中共軍演期間，雄二E巡弋飛彈發射箱升起，表示已經準備要發射。（圖／新台派上線）

海馬士加持！王定宇：戰略縱深已被「撐開」

立委王定宇則從整體戰略觀點分析，台灣目前擁有的防衛能量已讓解放軍感到棘手。他提到，中國對台最具威脅的並非東風系列導彈（大氣層外易攔截），而是低空、高速的「遠火」（遠程火箭彈）。

然而，台灣取得美國出售的海馬士（HIMARS）系統及 M57（ATACMS）戰術飛彈後，局勢已然翻轉，海馬士具備 300 公里甚至更遠的精準射程，一旦部署在澎湖，解放軍的遠火部隊與 S-400 防空飛彈必須向後撤退，否則將直接暴露在國軍火力下。

王定宇進一步指出，當敵方防空飛彈後退，台灣空軍便能獲得更高的飛行空間，進而增加「萬劍彈」與 AGM-154C 的投射距離，「這是陸軍支援海空軍，戰略空間被徹底撐開了。」

王定宇指出，中國的遠火都是「紙面的」，美國售台武器都是有實戰經驗，遠遠優於共軍。（圖／新台派上線）

國際智庫曝：老共打不贏，只是虛張聲勢

面對 1.25 兆的軍購預算案，王定宇語重心長呼籲在野黨不要阻擋。他強調，目前台灣海空戰力提升特別預算的彈藥、發射車與載台多已備便，且國軍所使用的裝備多具有實戰經驗，性能遠優於解放軍的「紙面數據」。

根據國際知名智庫的最新研究，北京目前的軍演多屬「政治戲碼」，真實作戰的成本過高且勝算不足，台灣若能維持這股軍備實力，中共根本「不敢打」。王定宇再次向藍白喊話：「真的不要再擋這種預算，這個對國家安全幫助很大。」

李正皓引述國際智庫的分析，認為只要台灣維持這樣的軍備，老共根本不敢打，因為成本代價太大。（圖／新台派上線）

