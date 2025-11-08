立冬懸日南投封街上千人搶拍 外籍看護帶爺奶追日
封街追懸日已成為南投人的傳統，今年也不例外，今（8）日下午，南投市民紛紛來到南投市民族路與公園街交叉處，就為了看一年一度的立冬懸日，透過讀者提供的影像，不僅追夕陽的人排成長長人龍，更可以看到，外籍移工也把坐在輪椅的爺爺奶奶推出來看太陽。
每年立冬前後，南投市民族路都會出現夕陽如蛋黃般，懸在筆直街道中央的奇景，宛然台版「曼哈頓懸日」。
今日下午南投市公所舉辦「封街追懸日」活動，安排迷你市集，邀請美食攤商、餐車，還有音樂表演，讓民眾安心欣賞這浪漫的景致。
讀者也為《民報》帶來現場直擊，從畫面中可見，這一年一度的奇景，吸引上千位人潮，排成長長的人龍搶拍夕陽，此外，不僅有大人抱著小孩，更連住在附近的爺爺奶奶也被看護推出來共襄盛舉。
其他人也在看
投市封街追懸日 捕捉夢幻畫面
每年秋季當太陽與地球運行軌跡形成特別角度時，夕陽會恰好降落在筆直街道中央，形成夢幻的「懸日」奇景。南投市公所八日下午在民族路舉辦的「封街追懸日」攝影活動圓滿落幕，吸引大批攝影愛好者、旅客與親子家庭到場共賞，現場人潮絡繹不絕，氣氛熱絡。當夕陽緩緩滑落，橘紅的光影穿透街道，照亮整條民族路，街道瞬間被夕陽染成一片金黃。上千民眾紛紛舉起手機、專業攝影師架起相機，屏氣凝神地捕捉這一年僅有幾次才能見到的夢幻畫面。也有家長牽著孩子，一起對著夕陽比出愛心手勢，留下最溫馨的剪影。在夕陽的餘暉中，閃爍的燈光與人潮的笑聲交織，不少人即時上傳社群分享美景，讓更多人透過鏡頭看見南投最迷人的黃昏時刻。今年活動首度加入「迷你市集」與「餐車美食」區，搭配現場街頭藝人音樂表演、造型氣球秀，讓大家一邊等待懸 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
紐約3大機場都砍航班 業者建議盡早訂票
因聯邦政府持續停擺，聯邦航空管理局(FAA)於11月7日宣布，將從8日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛...世界日報World Journal ・ 13 小時前
投縣學生舞蹈賽 90隊報名展技藝
「南投縣一一四學年度學生舞蹈比賽」十一月六日、七日在南投市漳興國小活動中心登場，參賽人員涵蓋本縣各高中職及國民中小學學生，個人組六十五隊及團體組二十五隊，共計九十隊四百六十七人報名參加，比賽項目有個人組古典舞、民俗舞及現代舞，團體組則有古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈，競賽十分激烈。南投縣歷年來舞蹈比賽成績都非常優異，去年縣賽共有十一獲得特優、十三隊獲得優等，代表參加全國賽榮獲特優一隊及優等十五隊;尤其溪南國小更是在全國賽中表現優異。縣府感謝縣內家長們對孩子藝文活動的關心與支持，今年縣內舞蹈比賽採開放觀賽方式辦理，盼各校積極准備練習，能充分展現各校藝文特色，讓競賽成果更加耀眼。希望今年各參賽隊伍都能盡情揮灑最精湛的舞藝，爭取代表本縣參加一一四學年度全國賽的代表權，締造更豐 ...台灣新生報 ・ 1 天前
樂旅南投館台北旅展亮相
2025年進入尾聲，南投縣政府持續積極推廣在地觀光，再次攜手縣內特色業者共同參加台北ITF國際旅展，宣傳下半年度及明年初的主題活動。為期四天的「樂旅南投主題館」於昨（七）日盛大開幕，特別邀請天選THECHOSENs樂團表演，縣府觀光處長陳志賢與南投縣觀光產業聯盟協會等貴賓共同揭幕，熱情邀請民眾十一月七日至十一月十日踴躍至ITF樂旅南投館同樂。縣府觀光處表示，南投秋冬旅遊資源豐富，除了目前進行的南投健行節、溫泉季活動以外，十一月底花卉嘉年華也將登場，明年初則有2026南投燈會，邀請大家可以搭著台灣好行低碳永續遊。為促進秋冬觀光行銷，縣府也正舉辦「南投旅遊好康月」，只要十一月十五日之前來南投旅遊消費滿五百元，登錄發票即有機會抽特斯拉電動汽車。透過旅展縣府也發布2026南投燈會 ...台灣新生報 ・ 1 天前
溫泉健行賞花南投旅遊好康月 縣府前進台北旅展宣傳
2025年進入尾聲，南投縣府再次攜手縣內特色業者共同參加台北ITF國際旅展，宣傳下半年度及明年初的主題活動。為期4天的「樂旅南投主題館」於7日盛大開幕，特別邀請天選THE CHOSENs樂團表演，縣府觀光處長陳志賢與南投縣觀光產業聯盟協會等貴賓共同揭幕，熱情邀請民眾11月7日至11月10日踴躍至ITF樂旅南投館同樂。觀光處表示，南投秋冬旅遊資源豐富，除了目前進行的南投健行節、溫泉季活動以外，11月底花卉嘉年華也將登場，明年初則有2026南投燈會，邀請大家可以搭著台灣好行低碳永續遊。為促進秋冬觀光行銷，縣府也正舉辦「南投旅遊好康月」，只要11月15日之前來南投旅遊消費滿500元，登錄發票即有機會抽特斯拉電動汽車。透過旅展縣府也發布2026南投燈會訊息，南投燈會第11周年將於2026年2月14日至3月8日盛大舉行，今年主題為「馳光萬馬奔投」，象徵馬年的朝氣與活力，將以更磅礡的燈區設計、炫彩煙火秀與創新光之水舞展演帶來震撼視覺饗宴，並搭配精彩的新春特別演出，絕對是馬年春節期間最受矚目的盛會。陳處長開幕時表示，本次展館整合南投縣太極美地發展協會「小半天風味餐坊」、南投縣觀光工廠協會「采棉居寢飾台灣好新聞 ・ 1 天前
《96分鐘》破2億！林柏宏、王柏傑「首度公開合體」他噹：該上班了
台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，累積票房正式突破2億元大關，今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
溫泉、健行、賞花!南投旅遊好康月 前進台北旅展推廣在地觀光
【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】2025年進入尾聲，南投縣政府持續積極推廣在地觀光，再次攜手縣內特色業者共互傳媒 ・ 1 天前
影/騎到一半手癢癢的！女騎士低頭驚見「龜殼花掛龍頭」
一名女騎士近日騎車行經山區道路時，突然發覺手癢癢的，結果低頭一看發現竟有條蛇掛在龍頭上，讓她嚇得趕緊停在路邊，所幸最後蛇自行爬走，女騎士沒有被咬傷。中天新聞網 ・ 1 天前
aespa快閃店12月台北登場 「2大特殊展區」打造沉浸式體驗
【緯來新聞網】K-POP 女團 aespa 快閃店即將登陸台北，繼首爾、紐約與東京站大獲成功之後，台緯來新聞網 ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 10 小時前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前