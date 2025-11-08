立冬懸日南投封街上千人搶拍 外籍看護帶爺奶追日

封街追懸日已成為南投人的傳統，今年也不例外，今（8）日下午，南投市民紛紛來到南投市民族路與公園街交叉處，就為了看一年一度的立冬懸日，透過讀者提供的影像，不僅追夕陽的人排成長長人龍，更可以看到，外籍移工也把坐在輪椅的爺爺奶奶推出來看太陽。

每年立冬前後，南投市民族路都會出現夕陽如蛋黃般，懸在筆直街道中央的奇景，宛然台版「曼哈頓懸日」。

每年立冬前後，南投市民族路都會出現夕陽如蛋黃般，懸在筆直街道中央的奇景，吸引民眾搶拍。（讀者提供）

今日下午南投市公所舉辦「封街追懸日」活動，安排迷你市集，邀請美食攤商、餐車，還有音樂表演，讓民眾安心欣賞這浪漫的景致。

讀者也為《民報》帶來現場直擊，從畫面中可見，這一年一度的奇景，吸引上千位人潮，排成長長的人龍搶拍夕陽，此外，不僅有大人抱著小孩，更連住在附近的爺爺奶奶也被看護推出來共襄盛舉。