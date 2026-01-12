台版「猛男RAIN」持雙刀欲隨機攻擊！ 被逮後橫紋肌溶解住院

2025年1月11日晚間，新北市金山區發生一名猛男舞者持雙刀隨機攔車攻擊，警方壓制過程五警受傷。讀者提供



新北市金山區11日晚間8時許，發生一名翁姓猛男持雙刀在街上咆嘯，還作勢攻擊路過車輛的驚悚事件，幸好警方隨即趕到鳴槍壓制逮捕。據了解，警方在翁男的車上起出喪失菸彈，他在派出所時情緒仍失控，撞頭且出現橫紋肌溶解症狀況，已送基隆長庚住院治療。

此事發生在11日晚間8時許，金山區最熱鬧的路段環金路、中正路口處，據警方了解，翁男當時開車行經此處，突然手持短刀、鐮刀下車，情緒失控咆嘯，並試圖隨機攔停路過的車輛，作態要攻擊，眾人嚇得驚慌失措，警方獲報後隨即趕到現場。

廣告 廣告

警方與翁男對峙時，翁男一度試圖開車衝撞警車，並讓5名員警掛彩，幸好透過鳴槍與合作，最終逮捕翁男返回派出所，幸好員警與路人皆無嚴重傷害。

調查過程中，警方在翁男車上搜到喪屍煙彈依托咪酯（Etomidate），毒品檢驗也呈現陽性反應，且考量翁男的情緒激動，且用力拉扯戒具、用頭撞擊牆面等狀況，員警決定將他送醫。

醫師檢查後說明，翁男疑似有橫紋肌溶解的情況，須住院釐清病症原因與治療，需住院觀察一天。

醫師判斷，翁男可能在和警方拉扯時，過度使用肌肉，又加上吸食毒品，所以出現橫紋肌溶解症，目前已在基隆長庚接受治療。

警方說明，翁男家屬稱他有思覺失調症。全案將依妨害公務罪、恐嚇公眾、公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌調查偵辦。

今年44歲的翁男，外型高大帥氣，有著台版猛男RAIN的稱號，在北部的夜店派對頗有名氣，曾與郭靜、李威等藝人合影。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

7旬翁自撞墜8米深谷亡 家屬悲嘆：一生辛勤養大5手足

人夫中國打拚失聯6年！女兒滑FB驚見「他變渣男證據」

明星夫妻驚傳撞死老人！家屬控訴「跪完就封鎖」只賠12萬 他現身回應