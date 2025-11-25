台版《神鬼交鋒》 澎科大前學務長假學歷騙教職判刑定讞

前國立澎科大陳姓學務長，涉嫌以假履歷騙取教職，被高雄高分院判刑後，他不服上訴被駁回。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕台版《神鬼交鋒》﹗國立澎湖科技大學陳姓前學務長，被控以假履歷騙取教職，經高等法院高雄分院依偽造文書等罪，判處不得易科刑4年，另易科刑則處2年半，他不服上訴被駁回，全案落幕。

據了解，2022年5月間，澎科大將教育部補助購買的「海洋2號」遊艇，租給亞果集團的「PIDC澎湖國際潛水中心」營業用，卻發生涉嫌非法捕撈的6名教練和潛水客，在東吉附近海域漂流，被岸巡補給船救起。

檢調人員深入追查案情，赫然發現曾任學務長、海洋遊憩系主任的陳男，竟涉嫌偽造工作證明、用假履歷騙取教職，他並自2014年3月起，找郭姓女學生合開公司，把澎科大所有獨木舟、風浪板、SUP立式划漿、龍板舟等水上活動器材，無償提供給自己公司，造成學校短收費用損失。

澎湖地院和高雄高分院均依偽造文書和背信等罪，判處陳不得易科刑4年，另易科刑2年6月﹔郭女則處不得易科刑2年，另易科刑1年半，2人均不服上訴，被最高法院駁回並定案。

