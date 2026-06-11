台版《鐵拳教育》？某明星國中籃球教練爆「帶頭霸凌體罰」 僅記小過留任...校方回應曝

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台北市某間曾培育出多位職籃球星的明星國中籃球隊，日前遭家長集體控訴教練長期實施不當管教與高壓排擠。（示意圖，非當事學校／pexels）

台北市一所培育出眾多職籃球星的明星國中籃球隊，近日遭爆隊內一名執教超過15年的資深教練長期採取高壓帶隊模式，涉嫌帶動隊員排擠特定學生，甚至在訓練期間動用藤條體罰，導致學生身心嚴重受創。經家長向教育局投訴並啟動二次調查，最終竟仍被判定「霸凌不成立」，教練僅遭記小過1次並繼續留任，引發家長強烈不滿。對此，校方今（11日）做出正式回應。

台北市某明星國中籃球隊爆發哪些霸凌指控？

根據《FTNN》報導，多位家長選擇在孩子畢業或轉學離校後，聯合向校方檢舉這名資深教練的惡行。家長控訴，教練在隊內刻意不將特定學生邀請至球隊的聯絡群組中，並在賽事期間讓其長期坐冷板凳。甚至在校外活動時，發起全隊投票來表決該名學生「是否有資格一起參加」。

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除了身心霸凌外，還有家長曾目睹教練在訓練場地內，公然手持藤條抽打球員的小腿。

對此，涉案教練在接受內部調查時全盤否認。教練辯稱，現場準備的藤條是為了「指導隊員的肢體動作」而意外誤觸，或是事先徵得當事學生同意後才進行的「適度體罰」；至於未拉進網路群組等排擠指控，教練則一概聲稱是溝通上的誤會。

明星國中教練記小過留任合理嗎？

這起攸關校園兒少權益的案件，在校方與教育局介入後共進行了2次正式調查。然而最終的調查報告，卻以「情節輕微、無霸凌事實」結案，家長不服上訴至台北市教育局要求重啟二次調查。

隨後，學校召開審查會議，最終報告雖然認定教練確實曾對5名球員實施體罰，但判定其言行並未違反教師的專業倫理，整體事件「未構成校園霸凌」，因此僅對教練祭出記過1次的行政懲處，並允許教練繼續留任教職。

校方如何回應？

學校今日受訪時表示，該名教練平時對待球員十分積極且具備訓練熱忱。校方十分遺憾教練與家長之間因看法不同而產生誤解。校方強調，二次調查的委員皆是經由台北市教育局推薦、具備專業資格的外聘專家，一切程序皆合法合規。

針對審議委員會做出的「雖有輕微體罰但不屬霸凌」之決議，校方表示已對教練的不當行為依規定進行懲處。若申訴家長對目前的調查結果與處分仍感到不滿意，可以依法再度前往台北市教育局提出陳情，以維護自身法規權益。然而，投訴家長對此回應並不領情，強調將會持續尋求法律與行政管道救濟，「一定會想辦法上訴到底」。

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