台版Alex搖籃！ 彰化二水國中畢業門檻"攀岩15公尺登頂"

美國攀岩好手Alex，成功徒手攀登台北101，大大引起國人對攀岩運動的興趣，在彰化二水國中，就有1座全縣最大的攀岩場，學生每學期要上6堂攀岩課程，而且畢業時要攀爬15公尺登頂，才能領到畢業證書！

孩子全副武裝，在家長及教練陪同下，挑戰高空極限探索設施，在一旁，還有這些。

高達15公尺的攀岩牆，就在彰化二水國中裡，校園除了有全縣最高攀岩牆，周邊還有巨人梯、大溜索、藤蔓路、高空獨木橋等極限運動設施。

民眾：「我覺得很不錯，會比其他學校來說，比較有機會去接觸不一樣的運動。」

二水國中校長吳建中：「學校這邊的話，也是善用這個設施，所以目前每學期每個同學，大概會有6節課的時間，來進行攀岩，或是其他高空探索活動，三年級畢業生假如攀岩成功了，就可以有一張畢業證書上簽名，可以做個留念，算是有一個不一樣的畢業典禮。」

美國攀岩好手Alex，成功攀登"台北101"，引起攀岩熱潮，同時也讓彰化二水國中，受到關注，因為這裡的學生，每學期要上六堂攀岩課，畢業時，還得登頂15公尺，才能拿到畢業證書，也被稱為"全縣最會爬"。

二水國中校長吳建中：「（要18般舞藝才可以畢業是不是），一般來講是安排學生做體驗啦，就是鼓勵他們能夠盡量去參與去體驗，就像攀岩不一定要成功攀到頂，重點是過程他要能夠克服自己。」

從小接觸極限運動，考驗體力、智力、耐力，讓學生面對挑戰，在過程中，逐步成長。

