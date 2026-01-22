台版CBAM今年推出 查驗證與廢棄物處理 國內外標準一致

歐盟碳邊境調整機制(CBAM)已於今年正式實施，我國也將推出台版CBAM。環境部長彭啓明今天(22日)晚間在「國家氣候變遷對策委員會」會後記者會上表示，針對碳排放查驗證機制與廢棄物處理，台版CBAM將以一致標準要求國、內外業者，將以保障國內業者最大權益的角度推動台版CBAM。

歐盟已於去年12月正式公布碳邊境調整機制(CBAM)執行法案，根據歐盟公布的計算方式，歐盟免費配額與國內碳費皆可扣抵，但我國鋼鐵業繳交的碳費除了生產所製造的碳排，也算入用電碳排，相關費用能否再扣抵，仍待進一步與歐盟磋商，而我國碳盤查也須取得歐盟認證才可納入抵扣。

環境部長彭啓明22日晚間在「國家氣候變遷對策委員會」會後記者會上表示，歐盟認可我國的碳費制度，因此企業繳交的碳費可扣抵CBAM憑證；而我國查驗證機構與國際接軌，但是否獲歐盟認可仍須進一步確認，相關技術層面仍待磋商，雙方已召開工作會議，預計農曆春節後CBAM抵減政策也可獲得確認，環境部目前皆積極與歐盟洽談中。

至於預計今年推出的台版CBAM，根據環境部規劃，首波優先列管水泥業、鋼鐵業產品，水泥業產品將比照歐盟CBAM列管6品項，鋼鐵業則因品項多，仍待與相關業者討論列管品項。彭啓明說，台灣將比照歐盟CBAM做法，以與國內一致的查驗證標準，要求國外進口水泥與鋼鐵業。他說：『(原音)我們認不認可東南亞這些國家它的碳盤查的公司，它的數據是不是我們可以確信、我們認可，這個也是要來能夠談的。國內的低碳水泥、特別是有很多水泥、鋼鐵業它很努力，我們一定要鼓勵他，所以我們基本上會希望我們用國內一致的查驗證的標準來對國外進口的水泥，能夠進行一樣的要求。』

彭啓明表示，國內水泥或鋼鐵業在處理過程中清除掉許多廢棄物，變成循環經濟的一部分，因此，環境部也會以此標準要求進口水泥必須負擔同樣的責任，以確保本地水泥與鋼鐵業者最大的權益。

彭啓明說，預計今年會完成台版CBAM法制化工作，並要求業者開始試申報。(編輯：楊翎)