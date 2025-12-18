台版CBAM明年推出 國外產品2027年正式申報

歐盟碳邊境調整機制(CBAM)執行方案公布，並將如期於2026年1月1日上路。環境部氣候變遷署署長蔡玲儀今天(18日)表示，台版CBAM預計明年推出，首波優先列管水泥業、鋼鐵業產品，其中，水泥業產品將比照歐盟CBAM列管6品項，規劃明年起試申報；至於鋼鐵業則因品項多，仍持續與鋼鐵工業同業公會及相關業者討論，預計明年上半年確認列管品項。

歐盟CBAM方案出爐，將對高碳排放的進口產品課徵碳邊境稅費，目的是為了防止「碳洩漏」，確保歐盟境內生產產品與進口產品享有同等的碳成本。

廣告 廣告

環境部18日舉行記者會，說明歐盟CBAM進展及我國因應做法。氣候變遷署署長蔡玲儀指出，為避免碳洩漏及維護我國產業競爭力，環境部規劃推動台版CBAM，已於去年下半年展開跨部會討論並與產業溝通，明年將推動法制化作業，包括訂定預設值草案、預告法規、建置試申報系統、進行國際雙邊溝通、輔導進口商等；2027年將正式上路，國外進口產品須申報我國CBAM。

蔡玲儀表示，台版CBAM明年將先啟動試申報制度，環境部目前正與水泥、鋼鐵公會及相關單位討論列管產品、碳排放量預設值、計算邊界等事宜。環境部與水泥工業同業公會已取得共識，將比照歐盟CBAM，列管6項水泥產品，包括水泥熟料、白色卜特蘭水泥、其他卜特蘭水泥、鋁質水泥、其他水硬性水泥、經鍛燒高嶺土/其他高嶺土質黏土。

蔡玲儀指出，由於鋼鐵品項太多，歐盟CBAM甚至預告未來實施範圍將擴大至鋼鐵下游製品，要求整個鋼鐵供應鏈都要減碳，因此，環境部正與鋼鐵公會與相關業者討論，目前朝向先鎖定鋼鐵上游產品進行試申報，並建立國內的排放強度，希望明年上半年能取得共識，確認納入台版CBAM的鋼鐵品項。