台版Jennie片場扮醜喊冤 孫淑媚：為何只有我犧牲
剛結束人生首次「May好三十演唱會」的孫淑媚，這回在新片《陽光女子合唱團》擔任關鍵歌唱角色，她笑說自己從小就想加入女團，「導演說在片裡會又跳又唱，我就立刻答應！也算圓了一個夢。」雖然這次被林孝謙說服「扮醜」，但她在演唱會中立刻以「台版 Jennie」形象驚艷全場，美貌與魅力瞬間扳回一城。
談起角色造型，孫淑媚邊笑邊回憶自己剛看劇本時，就忍不住問導演：「這個角色到底跟醜、老有什麼關係？」沒想到林孝謙還語帶玄機地說：「我想營造你為戲犧牲的感覺。」讓她心中默默把這份「任務」當成神聖使命。
結果一到片場才發現──其他人全部光鮮亮麗，只有她「犧牲到底」。讓她忍不住自嘲：「為什麼只有我犧牲？」其中最受討論的，就是她那超逼真的「紅色霧眉」。其他演員甚至拍了兩週才驚覺那不是真眉毛。孫淑媚也大讚化妝師功力深厚，把眉型打造得像紋眉後逐漸退色的自然質感。
孫淑媚還分享劇組有趣的小習俗，每天上工前工作人員都會發紅包，裡面放著海鹽，讓大家收工時撒掉去晦氣。結果某天她聽到陳意涵問：「你們的鹽都怎麼用？」大家紛紛回答：「撒掉啊。」沒想到陳意涵卻說得超自然：「太浪費了！我都帶回家沾牛排吃。」
孫淑媚瞬間嚇傻，大叫：「那是吸負能量的耶！你這樣是把負能量吃進去！」說完自己也忍不住笑翻，直呼：「意涵實在太可愛了。」
《陽光女子合唱團》找來陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希等台灣實力派女演員，一起化身刀槍不入卻柔情滿滿的「監獄女漢子」。電影在金馬影展收穫滿滿好評，更奪下觀眾票選「最受歡迎電影」冠軍。該片將於12月24日至28日推出搶先口碑場，12月31日正式上映。
