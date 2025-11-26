「台版Jennie」孫淑媚新片被搞醜 虧導演：為什麼只有我犧牲

孫淑媚從小想成為女團終於在《陽光女子合唱團》中圓夢。（圖／壹壹喜喜）

由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。

而人生首次「May好三十演唱會」才剛剛成功完美落幕的孫淑媚，在《陽光女子合唱團》中也是歌唱擔當，自己笑稱：「這次會想參與演出《陽光女子合唱團》就是因為我從小就想要加入女團，導演說在片中會又跳又唱我就來了！也算是完成了我的一個夢想！」雖然孫淑媚在片中被林孝謙說服扮醜，但轉身就在自己的演唱會中大秀「台版Jennie」，讓粉絲驚艷孫淑媚的才華與美貌，馬上扳回一城！

孫淑媚提到自己剛看完劇本時，就詢問導演林孝謙：「這個角色跟醜、老有什麼關係？」沒想到導演語帶神秘地回應：「我想要塑造你為戲犧牲的感覺。」讓她瞬間覺得自己肩負「神聖任務」。然而抵達片場後，卻意外發現眾人光鮮亮麗，只有她以犧牲形象亮相，忍不住自嘲：「為什麼只有我犧牲？」而孫淑媚的造型最引人討論的，就是她的「紅色霧眉」。最後所有的演員直到開拍兩週後，才發現原來這並不是她的真正眉毛！但是孫淑媚大讚化妝師技術超強，將眉型打造成宛如做完紋眉又逐漸退色的質感。

孫淑媚在電影中穿囚服都帶著鹽包讓拍戲順利。（圖／壹壹喜喜）

孫淑媚笑談拍攝現場習俗，透露劇組每天上工都會發一個小紅包，裡頭放著海鹽，然後收工後撒掉去霉氣。不過有天她聽見陳意涵好奇發問：「你們鹽都怎麼用？」大家回答撒掉或丟掉，結果陳意涵竟說：「太浪費，我都帶回家沾牛排吃！」讓孫淑媚瞬間傻眼，急忙提醒：「那不是吸負能量的嗎？你還把負能量吃進去，不能吃啦！」並笑說：「意涵實在太可愛了。」





