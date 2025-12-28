「台版Jennie」孫淑媚辣曬馬甲線！曝逆齡生長4字秘招

孫淑媚從小想成為女團，終於在《陽光女子合唱團》中圓夢了，右為安心亞。（圖／壹壹喜喜電影）





《陽光女子合唱團》今（28）日舉行首映會，導演林孝謙與編劇呂安弦率演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希、Nike老師、曾佩瑜、羅晨恩出席受訪，翁倩玉特地從日本搭機來台參加這次的首映會，因此導演林孝謙特別允諾，票房破億就為翁倩玉出道60週年推出為她製作的「時間之歌」特別版MV。

苗可麗、陳庭妮、鍾欣凌、Nike老師出席《陽光女子合唱團》首映會。（圖／壹壹喜喜電影）

首映會上大家也都使出渾身解術，包括陳意涵說這次接到這麼多女生的戲，也看到大家都把最真實的一面表現出來，還有不要讓老公們覺得女生好欺負。翁倩玉也提到自己這次用國台語雙聲道來演出很挑戰，但是因為劇本讓她感受到「媽媽」的愛是無限的，但生命卻是有限的，感動到一定要來演出。

《陽光女子合唱團》每個人都相當有戲，苗可麗與陳庭妮兩人飾演獄中管理階層必須裝作很兇，其實內心卻愛這群演員愛得要命。鍾欣凌與Nike老師演出跳舞擔當，但是Nike老師說她都是先看鍾欣凌耍狠，自己就只要跟著她就好！曾佩瑜則是導演開拍前一天詢問她是否可以參演關鍵角色，她情義相挺一口答應演出。

《陽光女子合唱團》全員到齊首映會星光熠熠 。（圖／壹壹喜喜電影）

孫淑媚與安心亞這組更是充滿了逗趣的演出，安心亞說：「淑媚只要負責喊聲，我就負責動手，但是其實我們都是好人啦！」44歲孫淑媚日前開唱大跳〈like JENNIE〉，逆齡美貌、結實腹肌被封為「台版Jennie」，面對網友敲碗她保養秘方，她說：「我的漂亮是用『心地善良』，一點一點存起來的。」

最後這群女子合唱團還要PK猜歌比賽，結果第一首鍾欣凌馬上又唱又跳〈表白〉，讓全場嗨到最高點，接著〈姐姐妹妹站起來〉也看到Nike老師的勁歌熱舞，最後一首〈練武功〉則由孫淑媚來表現她的歌唱實力，最後競爭冠軍賽，還把翁倩玉拱出來唱〈祈禱〉，全員一起合唱劃下完美句點。《陽光女子合唱團》12月31日全台上映。



