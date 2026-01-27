「台版Jennie」孫淑湄詐騙級演出！陶晶瑩：只有她被騙演《陽光女子合唱團》
44歲金曲獎台語歌后孫淑媚，近期時尚造型風格獲讚「台版Jennie」，尤其她在票房破億的電影《陽光女子合唱團》演出關鍵角色犧牲美貌，被導演說服「扮醜」，讓眾多影迷認不出來，驚讚孫淑媚是被歌手耽誤的實力派演員，和她在片中飾演詐騙專長的角色相呼應，狂讚她根本是「詐騙級演出」！
孫淑媚「詐騙級演出」獲好評
孫淑媚不僅在《陽光女子合唱團》素顏示人、老妝模樣更是讓很多人驚呼「台版Jennie」消失了！還有人引用她在片中的口頭禪「高難度」直呼：「孫淑媚為什麼可以高難度『加減』20歲切換，太強」！有趣的是，孫淑媚為電影宣傳接受陶晶瑩訪問時，連陶晶瑩也誇讚「片中就她（只有孫淑湄）是被騙去演的」。
孫淑媚分享演出心情表示，她一度詢問導演林孝謙，「自己所飾演的角色和老與醜有何關係」，導演回應「我想營造你為戲犧牲的感覺」，這讓她燃起接下這份演出挑戰的企圖心。
但孫淑媚沒想到的是，片中其他「獄友」演員，包括陳意涵、安心亞、何曼希都是「漂亮派」，鍾欣凌也化上底妝，只有自己需頂著「老妝和斑點」面對鏡頭，加上逼真的「紅色霧眉」都掀起討論。化妝師深厚功力讓孫淑媚也點頭稱許，竟能將眉型打造出「紋眉後逐漸退色」自然質感。
孫淑媚獲讚「年度隱身演員」
孫淑媚為宣傳電影，一度還在Threads自嘲：「弱弱的問一下，有人知道我演《陽光女子合唱團》嗎？」，讓許多網友忍不住接力陷入「認人地獄」當中。在孫淑媚敬業扮醜妝髮造型、以及粗獷肢體路線努力詮釋下，自然演技深獲大批影迷認可：「這是孫淑媚？你不要騙我」、「認不出來才叫演技」、「年度最會隱身的演員」。
孫淑媚先前被網友封為「台版Jennie」（南韓女團BLACKPINK成員）後，日常保養包括「168間歇性斷食」掀起關注，她曾對「台版Jennie」封號幽默回應：「夢裡也會笑了」，甚至搞笑的說，要自組「Black Out」，帶領「台版Lisa」、「台版Rosé」、「台版Jisoo」出道，萌Ｑ反應同樣圈粉大批粉絲。
《陽光女子合唱團》非首次扮醜
特別的是，《陽光女子合唱團》並非是孫淑媚首次扮醜演出，她曾頂著奔放「爆炸米粉頭」，在《天橋上的魔術師》劇中演出「點媽」，脫口而出「台語九字經」令人印象深刻。昔日孫淑媚分享演出心情表示，剛開始連一句髒話都說不出來，甚至試戲試到微血管爆裂與瘀青。
孫淑媚精湛演技獲得觀眾肯定，甚至以「點媽」一角提名56屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」，再加上此次《陽光女子合唱團》的出色演技，演歌雙棲實力令人期待，下次登場再綻放出更加令人驚喜的表演能量。
