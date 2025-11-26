「台版JENNIE」變醜還繡眉 孫淑媚為戲犧牲虧導演：為什麼只有我

【緯來新聞網】台片《陽光女子合唱團》集結翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希同台演出，描述在監獄裡的落難女子們，用歌聲傳遞愛和希望。才剛完成演唱會的孫淑媚，在電影裡也是歌唱擔當，笑稱：「這次會想參與演出，就是因為我從小就想要加入女團，導演說在片中會又跳又唱我就來了！也算是完成了我的一個夢想！」

孫淑媚從小想成為女團終於在《陽光女子合唱團》中圓夢。（圖／壹壹喜喜提供）

雖然孫淑媚在片中被導演林孝謙說服扮醜，但轉身就在自己的演唱會中變身「台版Jennie」展現美貌。孫淑媚透露自己剛看完劇本時，就詢問導演林孝謙：「這個角色跟醜、老有什麼關係？」沒想到導演語帶神秘地回應：「我想要塑造你為戲犧牲的感覺。」讓她瞬間覺得自己肩負「神聖任務」。然而抵達片場後，卻意外發現眾人光鮮亮麗，只有她以犧牲形象亮相，忍不住自嘲：「為什麼只有我犧牲？」



而孫淑媚的造型最引人討論的，就是她的「紅色霧眉」。最後所有的演員直到開拍兩週後，才發現原來這並不是她的真正眉毛！但是孫淑媚大讚化妝師技術超強，將眉型打造成宛如做完紋眉又逐漸退色的質感。



由於片中女星們都穿著囚服拍戲，孫淑媚笑談劇組每天上工都會發一個小紅包，裡頭放著海鹽，然後收工後撒掉去霉氣。不過有天她聽見陳意涵好奇發問：「你們鹽都怎麼用？」大家回答撒掉或丟掉，結果陳意涵竟說：「太浪費，我都帶回家沾牛排吃！」讓孫淑媚瞬間傻眼，急忙提醒：「那不是吸負能量的嗎？你還把負能量吃進去，不能吃啦！」並笑說：「意涵實在太可愛了。」《陽光女子合唱團》將於12月24日至28日搶先口碑場、12月31日全台上映。

孫淑媚在《陽光女子合唱團》中被導演林孝謙說服扮醜。（圖／壹壹喜喜提供）

孫淑媚在《陽光女子合唱團》中穿囚服都帶著鹽包讓拍戲順利。（圖／壹壹喜喜提供）

