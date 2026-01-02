台版TISA上路半年 7萬人開戶
號稱台版TISA的「台灣個人投資儲蓄帳戶」上路半年，集保結算所2日表示，累計參與人數已經達到7萬人，帳戶餘額達到90億元。該所肯定該制度進一步引導國人中長期穩健投資觀念，目前已經有22家投信公司發行37檔TISA級別基金，預期115年將有更多銀行與券商加入，讓TISA成為自主理財重要工具。
TISA從民國114年6月推動，集保結算所表示，TISA可投資的基金，是各家投信的優質產品，基金經理費更較一般基金讓利約0.45％到1.1％，放大複利效果。以投資30年、淨年化報酬率6％試算，讓利1.1％，投資人最終總投資報酬率可望提升約25％。
銷售機構方面，包括一銀、元大銀、中信銀、基富通證券、好好證券、群益金鼎證券等共9家金融業者開辦。據知，TISA銷售系統需要開發，還有讓利手續費，因此有些金融業者仍在觀望。
集保結算所董事長林丙輝表示，TISA以投資人需求為核心，透過專戶控管機制，搭配「千元起投」的低門檻設計，鼓勵定期定額投資低經理費基金，落實資產分散配置，降低投資時間點與過度集中的風險。
目前業界、金管會仍在爭取TISA租稅優惠，為TISA每年可有2.4萬元的列舉扣除額，讓國人願意選擇TISA理財，惟財政部對此態度保守。展望未來，集保結算所表示，TISA會持續推動可投資股票、指數股票型基金（ETF）等多元商品，並協助爭取租稅優惠措施，提升整體退休準備韌性，因應超高齡社會所帶來的財務挑戰。
