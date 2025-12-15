台版Top Gun／經國號危機逼出翻身力！從國防到文創 揭密漢翔轉型3部曲

財經中心／師瑞德報導

全台灣最會造飛機的漢翔，曾經因經國號戰機（IDF）砍單陷生死危機，還好靠波音、空巴轉包與MRO翻身，2024年營收逾400億元。當年為美籍顧問建的13公頃美軍村，危機後先活化，2022年推文創、2023年變身翔園文旅，把軍工故事做成可住、可逛的航太體驗。（圖／記者師瑞德攝影）

電影《捍衛戰士》裡，飛行員駕駛戰機穿越雲層、迎風俯衝的畫面讓全球熱血沸騰；但在台灣，負責打造「台版Top Gun」座駕的漢翔航空工業，曾上演一場比電影更驚險的企業生存戰。

《三立新聞網》記者獨家直擊台中沙鹿現場，穿過清泉崗空軍基地外圍警戒區，來到漢翔旗下的神祕園區——這裡原是1980年代經國號（IDF）戰機外籍顧問宿舍，如今變身為結合住宿、文創與航太體驗的「翔園文旅」。紅瓦白牆的建築間，依稀仍可見當年戰機工程師的生活痕跡，如今卻成了航太迷口中的祕境基地。

漢翔航空曾因經國號砍單陷入400億負債、近萬員工壓力山大的生死線，卻靠著「轉型三部曲」起死回生——先承接波音、空巴訂單穩住現金流；再拓展MRO（維修、維護、營運）事業；最終活化閒置美軍村成立「翔園文旅」。翔園總經理吳經文接受《三立新聞網》獨家專訪時強調：「我們把最硬派的軍工魂，轉化成全民都能體驗的航太生活方式。」

講到漢翔航空，外界馬上聯想到的是戰機、引擎、軍工科技的鋼鐵意志，但你絕對想不到的是，他們竟然跨足文創與觀光旅宿業，打造出一間隱身台中機場與清泉岡空軍基地之間、宛如軍事機密基地的文旅秘境：「翔園文旅」。還有另外一個滿是空軍、戰機元素的「翔園文創」。

從1990年代經國號戰機（IDF）訂單腰斬、負債高達400億元的瀕死邊緣，到2024年營收衝破400億元大關，漢翔上演了一場教科書級的「絕地大反攻」。這家全台最硬派的軍工企業，是如何透過「轉型三部曲」，將危機化為轉機，甚至把當年的軍事機密基地，變成一般民眾也能入住的文創園區？

首部曲：絕境求生 經國號砍單引爆「三殺」危機

「翔園文旅」的背後，其實藏著一段與大時代變動緊密相連的故事。時間拉回1980年代末到1990年代初，當時漢翔的前身「航發中心」正與美國通用動力（GD）合作，全速衝刺IDF經國號戰機研發。為了讓長期駐台的外籍顧問與技術代表能安心工作，國防部與航發中心特別在沙鹿廠區旁，規畫了一座約13公頃的「美式生活園區」。

這裡不是簡單的宿舍，而是完全照著美國德州郊區的邏輯打造：獨棟別墅一排排、綠地與步道串起整個園區，還有國際俱樂部、游泳池、籃球場與大片生態區。那個年代，這座園區的存在象徵著台灣將經國號視為國家級工程的決心。

然而，1992年國際局勢急轉直下。隨著美國宣布售台150架F-16、法國出售60架幻象2000，原本預定生產250架的經國號戰機，需求瞬間被排擠，訂單腰斬至僅剩130架。這對當時員工高峰達9,800人、產線全開的航發中心來說，無疑是毀滅性打擊。

訂單一砍，過剩的產線與人力立刻變成沉重負擔。1993到1995年，航發中心連續三年巨額虧損，每年虧損約40到60億元，累積負債高達400億元，銀行團甚至一度拒絕展延貸款，技術性倒閉就在眼前。隨著計畫收斂，外籍顧問陸續撤離，那座原本用來「支援研發」的德州式美軍村，也就此人去樓空，成為閒置資產。

二部曲：深耕布局 軍轉民與MRO的逆襲

面對「產能閒置、人力過剩、資金斷鏈」的三殺局面，漢翔沒有退路，只能啟動痛苦的轉型。1996年改制為漢翔公司後，確立了「軍轉民」的戰略，將原本只做戰機的技術能量，轉向爭取國際民航機的轉包訂單。

漢翔一路過關斬將，1997年拿下波音737翼部件訂單，1999年晉升為波音、空中巴士的一級供應商。如今，不管是波音787、747-8，還是空巴A320、A350，機身上都有漢翔製造的結構件。同時，漢翔更利用既有的維修能量成立MRO（維護、維修和運營）部門，承接華航、長榮等民航機大修業務。

這套「以民養軍」的策略奏效，讓現金流從1999年起回暖，2003年首度轉虧為盈，2024年營收更突破400億元大關。回頭看，經國號戰機一度把公司推向懸崖，但也逼漢翔學會靠全球市場活下來，才有今天站穩國際航太供應鏈的底氣。

三部曲：資產活化 神祕「美軍村」變身文旅金雞母

漢翔轉型的最新一章，發生在最意想不到的地方：資產活化。那座曾經逃過「砍掉重練」命運的美軍村，在閒置多年後，終於迎來新生。

翔園文旅總經理吳經文說明，漢翔的「翔園文旅」在架構上是完全獨立的子關係企業，這是為了讓營運更加靈活且專業化。「翔園文旅」主要提供住宿、餐旅服務，讓這座擁有13公頃綠地、美式別墅的秘境能對外開放；而「漢翔文創」，則是漢翔公司給予「翔園文旅」的品牌授權，由子公司來全權運營這個品牌及其周邊商品。

全台灣最會造飛機的漢翔，把「軍工硬派」的魂，轉成一種你摸得到、住得到、逛得到的日常體驗。2023年1月，漢翔成立100%控股子公司「翔園文旅」，同年12月正式揭幕。現在，民眾白天可以在園區內探索IDF研發的歷史軌跡，購買以戰機蒙皮、儀表板元素設計的硬派文創；晚上則能住進當年的美軍顧問別墅，在隱密的基地氛圍中充電。

這項布局不僅活化了閒置資產，更將漢翔的品牌形象從冷冰冰的兵工廠，轉化為帶有溫度與歷史厚度的文化場域。吳經文強調，這種跨界不是玩票，而是把台灣的航空能量用更親近的方式說給大家聽。

最終章：危機逼出的強大

從400億負債到400億營收，從瀕臨倒閉的軍工廠到國際航太供應鏈的資優生，漢翔的轉型三部曲，見證了台灣產業在逆境中的韌性。那座曾經為了IDF而建、差點成為蚊子館的美軍村，如今以「翔園文旅」之名重生，不僅為漢翔帶來了穩定的業外收入，更成為這段傳奇歷史最溫柔的見證者。

