台版Top Gun／花千元住進漢翔捍衛戰士基地 4大亮點帶你玩轉航太祕境

財經中心／師瑞德報導

台中沙鹿藏著一座軍工轉型秘境！翔園文旅由經國號戰機顧問宿舍蛻變而成，紅瓦白牆好拍好住、園區融合文創、眷村美食與飛行主題咖啡廳。從IDF空軍精神、在地農產到一頂外套、一本咖啡護照，讓航太歷史與年輕美感共存，成為旅人打卡新熱點！（圖／記者師瑞德攝影）

電影《捍衛戰士：獨行俠》讓全球影迷熱血沸騰，許多人夢想能一窺戰機飛官的生活。在台中沙鹿與大雅交界處，距離台中機場僅3分鐘車程的地方，隱藏著一座地圖上難以窺見全貌的「神祕美軍村」：翔園文旅。這裡曾是漢翔航空（前航發中心）為了研發經國號戰機（IDF），專門為美國通用動力（GD）顧問團打造的居住園區。如今，這處曾是軍事禁地的祕境揭開神祕面紗，開放一般民眾入住，不用出國就能體驗濃濃的「Top Gun」（電影：捍衛戰士）美式風情。

廣告 廣告

私房景點一：住進歷史裡！比照美國德州打造的「白屋」別墅

走進翔園，映入眼簾的是大片綠草如茵與整齊劃一的獨棟白色別墅。這座占地13公頃的園區，是當年為了讓攜家帶眷的美國顧問能安心駐台研發戰機，完全依照美國德州郊區的社區邏輯規劃。

翔園文旅總經理吳經文接受《三立新聞網》記者獨家專訪時表示，這裡的建築品質極高，「當年的用料標準比政府規定還高，甚至全部採用美規標準，經歷921大地震都毫髮無傷。」這些「白屋」別墅保留了紅瓦白牆的歷史韻味，現在經過重新粉刷與內部整修，推出了雙人房、家庭房等房型。

「這裡環境太好了，好到很多人想長租。」吳經文透露，曾有許多客人詢問長租方案，甚至有醫生、外商高管看中這裡的隱密性與清幽環境。但因為園區緊鄰漢翔公司與空軍基地，對於入住人員有基本的過濾機制，反而讓這裡維持了一種單純、安全的居住氛圍，被網友譽為「台中CP值最高的祕境住宿」。

想體驗台版Top Gun？漢翔將當年IDF美籍顧問的「美軍村」變身翔園文旅！千元就能住進德州風白屋別墅，品嚐道地眷村菜與特調咖啡。還能穿飛行服耍帥、挑戰2.2米深水泳池。平日房價約兩千超親民且含早餐，高CP值帶你玩轉航太祕境。（圖／記者師瑞德攝影）

台中沙鹿藏著一座軍工轉型秘境！翔園文旅由經國號戰機顧問宿舍蛻變而成，紅瓦白牆好拍好住、園區融合文創、眷村美食與飛行主題咖啡廳。從IDF空軍精神、在地農產到一頂外套、一本咖啡護照，讓航太歷史與年輕美感共存，成為旅人打卡新熱點！翔園文旅是由多棟白色的美軍宿舍組合而成，外面有草皮大樹，顯得十分愜意。圖為翔園文旅內部，整理得十分整齊，沒有過多的裝潢，但顯得簡潔乾淨。（圖／記者師瑞德攝影）

私房景點二：老漢翔人的味道！必吃眷村菜與「Take Off Café」咖啡

來到軍事園區，吃的當然是重頭戲。吳經文坦言，剛開始接手餐飲時，發現原本的大鍋菜模式不符合現代遊客需求，因此毅然決然轉型，打造現在的「眷戀飛翔小餐館」。

這裡主打道地的「眷村口味」。招牌「蔥油餅」酥脆鹹香，層次分明，是許多老漢翔人下班後必點的點心；「紅白燒牛肉麵」與「牛腩飯」更是一絕，牛肉燉得軟爛入味，湯頭濃郁，充滿家常的溫暖。這些菜色不僅是為了遊客設計，更是為了喚起老員工對那個「以廠為家」年代的記憶。

吃飽喝足，別忘了到樓上的Take Off Café咖啡廳點一杯特調。這裡的氛圍相當獨特，吳經文笑說：「在漢翔工作，每天都像戰機『Scramble』（緊急起飛）一樣緊張，但在這裡喝咖啡，就是為了讓大家慢下來。」看著窗外的綠意，想像當年美軍顧問在此喝下午茶討論戰機參數的場景，別有一番風味。

台中沙鹿藏著一座軍工轉型秘境！翔園文旅由經國號戰機顧問宿舍蛻變而成，紅瓦白牆好拍好住、園區融合文創、眷村美食與飛行主題咖啡廳。從IDF空軍精神、在地農產到一頂外套、一本咖啡護照，讓航太歷史與年輕美感共存，成為旅人打卡新熱點！翔園文旅是由多棟白色的美軍宿舍組合而成，外面有草皮大樹，顯得十分愜意。眷戀飛翔小餐館，提供眷村美食。（圖／記者師瑞德攝影）

私房景點三：軍迷必朝聖！穿飛行服拍美照、體驗深水泳池

為了滿足軍事迷的夢想，翔園文旅提供了「飛行服體驗」。遊客可以換上帥氣的橘色或綠色飛行裝，在園區內的退役戰機模型、或者充滿航太元素的角落拍照打卡。對於小朋友來說，這不僅是變裝遊戲，更是一堂生動的國防教育課。

此外，園區內擁有一座標準規格的游泳池，最深處達2.2米。吳經文介紹，這座泳池當年是為了滿足美軍顧問的高大身材與運動習慣而建，規格遠高於一般飯店泳池。甚至因為深度足夠，曾被用來作為橫渡日月潭的訓練基地。在炎炎夏日，跳進這座充滿歷史感的深水泳池，絕對是難得的體驗。（註：泳池依季節開放，詳情需洽園區）。

想體驗台版Top Gun？漢翔將當年IDF美籍顧問的「美軍村」變身翔園文旅！千元就能住進德州風白屋別墅，品嚐道地眷村菜與特調咖啡。還能穿飛行服耍帥、挑戰2.2米深水泳池。平日房價約兩千超親民且含早餐，高CP值帶你玩轉航太祕境。（圖／記者師瑞德攝影）

私房景點四：高CP值房價與「早餐免費」的貼心策略

雖然擁有獨一無二的歷史背景與廣大腹地，翔園文旅的價格卻意外親民。平日雙人房價位約在兩千元上下（實際價格依官網為主），就能住進這座充滿故事的「美軍村」。

吳經文更分享了一個經營小祕訣：早餐策略。有別於許多民宿早餐品質不一容易被詬病，翔園採取「早餐免費贈送」的模式，將成本自行吸收，提供簡單但健康的餐點。「因為是送的，客人的滿意度反而提高了。」這種站在消費者角度思考的細膩，讓翔園在Google評論上獲得不少好評。

想體驗台版Top Gun？漢翔將當年IDF美籍顧問的「美軍村」變身翔園文旅！千元就能住進德州風白屋別墅，品嚐道地眷村菜與特調咖啡。還能穿飛行服耍帥、挑戰2.2米深水泳池。平日房價約兩千超親民且含早餐，高CP值帶你玩轉航太祕境。（圖／記者師瑞德攝影）

每一間白屋，都是當年IDF顧問住過的地方

下次經過台中機場，不妨轉個彎進來翔園文旅看看。這裡沒有奢華的五星級裝潢，但每一磚一瓦、每一間白屋，都曾住過當年為台灣國防奉獻心力的無名英雄與技術顧問。住在這裡，你不僅是旅客，更是這段「台版Top Gun」歷史的見證者。

台中沙鹿藏著一座軍工轉型秘境！翔園文旅由經國號戰機顧問宿舍蛻變而成，紅瓦白牆好拍好住、園區融合文創、眷村美食與飛行主題咖啡廳。從IDF空軍精神、在地農產到一頂外套、一本咖啡護照，讓航太歷史與年輕美感共存，成為旅人打卡新熱點！翔園文旅是由多棟白色的美軍宿舍組合而成，外面有草皮大樹，顯得十分愜意。眷戀飛翔小餐館，提供眷村美食。（圖／記者師瑞德攝影）

台中沙鹿藏著一座軍工轉型秘境！翔園文旅由經國號戰機顧問宿舍蛻變而成，紅瓦白牆好拍好住、園區融合文創、眷村美食與飛行主題咖啡廳。從IDF空軍精神、在地農產到一頂外套、一本咖啡護照，讓航太歷史與年輕美感共存，成為旅人打卡新熱點！園區內處處可以看到空軍、戰鬥機形象的圖騰。（圖／記者師瑞德攝影）

全台灣最會造飛機的漢翔，曾經因經國號戰機（IDF）砍單陷生死危機，還好靠波音、空巴轉包與MRO翻身，2024年營收逾400億元。當年為美籍顧問建的13公頃美軍村，危機後先活化，2022年推文創、2023年變身翔園文旅，把軍工故事做成可住、可逛的航太體驗。（圖／翻攝自漢翔臉書）

全台灣最會造飛機的漢翔，曾經因經國號戰機（IDF）砍單陷生死危機，還好靠波音、空巴轉包與MRO翻身，2024年營收逾400億元。當年為美籍顧問建的13公頃美軍村，危機後先活化，2022年推文創、2023年變身翔園文旅，把軍工故事做成可住、可逛的航太體驗。（圖／記者師瑞德攝影）

台中沙鹿藏著一座軍工轉型秘境！翔園文旅由經國號戰機顧問宿舍蛻變而成，紅瓦白牆好拍好住、園區融合文創、眷村美食與飛行主題咖啡廳。從IDF空軍精神、在地農產到一頂外套、一本咖啡護照，讓航太歷史與年輕美感共存，成為旅人打卡新熱點！圖為翔園文旅總經理吳經文。（圖／記者師瑞德攝影）

更多三立新聞網報導

年底作帳行情啟動！經理人點名「這族群」2026繼續噴 散戶別被甩下車

新聞幕後／台股百兆巨獸僅靠5千億護盤？揭開國安基金「擴編一兆」秘辛

這才是傳家寶！台灣銀行一口氣推4款珍藏幣 故宮國寶、水晶全入列

漲勢擴散了！別再單押美股七雄 AI周邊「打工仔」也能出頭天

