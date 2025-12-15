台版Top Gun／軍工變潮牌！漢翔賣「小英外套」爆紅 3大明星商品曝光

財經中心／師瑞德報導

漢翔不只造戰機，更變身最硬派軍工潮牌！翔園總座吳經文揭密，當年IDF砍單危機竟逼出熱銷25年、具醫療級研發背景的「抗壓神枕」；還有腳掌繡著「國機國造」的超萌勇鷹熊家族 與精緻臂章。靠著「七分行銷」策略，曾創下一小時狂掃8萬元紀錄，成功將軍工魂變現金。（圖／記者師瑞德攝影）

提到「漢翔航空」，一般人腦中浮現的畫面絕對是經國號戰機（IDF）、勇鷹高教機，或是剛硬嚴肅的國防軍工科技。但你絕對想不到，這家全台灣最「硬派」的軍工企業，近年來卻悄悄變「潮」了。透過子公司「翔園文旅」操刀，漢翔正用一股「軟實力」收服全台軍事迷與一般大眾的心。

翔園文旅總經理吳經文接受《三立新聞網》記者獨家專訪，深入剖析這場從「硬體製造」到「軟性文創」的變革。他透露，要把冷冰冰的航太技術變成熱銷商品，背後其實是一場「思維革命」。從前總統蔡英文同款風格的飛行外套，到讓民眾驚豔的咖啡護照，甚至是一顆賣了25年、擁有醫療級研發背景的「釋壓坐墊」，漢翔文創正用「七分行銷、三分文創」的策略，把軍工魂變成現金流，甚至創下台大校友團來訪、一小時狂掃8萬元商品的驚人紀錄。

圖為前總統蔡英文簽名的帥氣飛行夾克。（圖／記者師瑞德攝影）

軍工技術民間接手：工程師竟研發出「醫療級抗壓神枕」

漢翔文創最為人津津樂道的長銷冠軍，竟然是一顆外表樸實無華的坐墊？吳經文笑著揭開這段鮮為人知的辛酸歷史。原來，這款長銷25年的「抗壓坐墊」，誕生於漢翔最艱困的時期，且其來頭不小，屬於「醫療器材產業研發等級的革命性改良」。

圖為翔園文旅總經理吳經文。（圖／記者師瑞德攝影）

「當年經國號戰機（IDF）訂單從250架瞬間砍到剩130架，許多工程師與產線瞬間沒事做，但人還在啊，總不能就這樣耗著。」吳經文回憶，當時為了「軍轉民」求生存，漢翔內部的員工靈機一動，將原本為了讓飛官在生死交關的空戰中、承受高G力還能舒適作戰的人體工學技術，拿來開發民生用品。

漢翔不只造戰機，更變身最硬派軍工潮牌！翔園總座吳經文揭密，當年IDF砍單危機竟逼出熱銷25年、具醫療級研發背景的「抗壓神枕」；還有腳掌繡著「國機國造」的超萌勇鷹熊家族 與精緻臂章。靠著「七分行銷」策略，曾創下一小時狂掃8萬元紀錄，成功將軍工魂變現金。（圖／記者師瑞德攝影）

吳經文指出，正常人坐45分鐘不變換姿勢就容易腳麻，但這款座墊能有效分散壓力，不集中於坐骨兩點。其材質相當講究，表層採用包覆彈柔GEL粒子的透氣布，具備散熱、防潮效果；內層則是高密度記憶泡棉輔以高纖維透氣墊，布料成分更含有鍺、鈦及遠紅外線。更貼心的是加入了「中空設計」，能協助痔瘡或尾椎不適的患者避開傷處，改善潰瘍機率。

漢翔不只造戰機，更變身最硬派軍工潮牌！翔園總座吳經文揭密，當年IDF砍單危機竟逼出熱銷25年、具醫療級研發背景的「抗壓神枕」；還有腳掌繡著「國機國造」的超萌勇鷹熊家族 與精緻臂章。靠著「七分行銷」策略，曾創下一小時狂掃8萬元紀錄，成功將軍工魂變現金。（圖／記者師瑞德攝影）

「以前我們叫座艙小組，沒事做就做軍民通用，沒想到這東西一賣就是25年。」這款結合了航太等級支撐性與醫療級照護設計的產品，意外成為學生、上班族、長途駕駛甚至麻將族的最愛，是標準的隱形冠軍。

明星商品揭密：國機國造小熊與「勇鷹」限定臂章

除了硬底子的坐墊，漢翔文創近年更懂得用「反差萌」來圈粉。吳經文特別介紹了店內的人氣王：「國機國造勇鷹熊」。根據現場展示，這系列玩偶有身穿帥氣白色海軍制服與盤帽的大熊，也有身著經典藍色飛行服、胸前繡著「漢翔航空」飛鷹胸章與「勇鷹」臂章的小熊家族。最特別的是，無論大小，它們的腳掌上都精緻地繡有「國機國造」字樣，模樣憨厚可愛，成功讓嚴肅的國防議題瞬間變得親民。

漢翔、翔園文旅、漢翔文創（圖／記者師瑞德攝影）

此外，店內陳列的各式臂章與模型也是行家必收的寶藏。像是為了紀念國慶衝場任務特別設計的「勇鷹高教機」系列臂章，繡工精緻，將接替F-5E/F「老虎二式」戰機的世代傳承寓意，濃縮在小小的圓形徽章中；還有寫著「BORN TO FLY」的Q版飛行員企鵝圖騰，讓人愛不釋手。

台中沙鹿有個低調秘境「翔園文旅」，前身是經國號戰機外籍顧問宿舍，紅瓦白牆別墅、帥氣飛官回憶與戰機故事全保留。如今化身好拍文旅空間，結合游泳池、咖啡館、文創選物與眷村美食，成為年輕人最愛的航太系秘境基地。（圖／記者師瑞德攝影）

而在翔園的「Take Off Café」裡，擺放的精緻戰機模型更是一大亮點。這些縮小版的IDF與勇鷹號，細節完全比照實機考證，機尾甚至還有特別的彩繪塗裝，不僅是擺飾，更是漢翔展現工藝自信的縮影。吳經文強調，這些商品賣的不只是創意，更是台灣人對「國機國造」的一份驕傲與認同。

整頓「工程師美學」：七分行銷三分文創

別看現在生意火熱，吳經文坦言，過去漢翔曾有一段「為了文創而文創」的混亂期。工程師出身的員工熱情有餘但美感經驗不足，往往找廠商做了幾百個商品，結果全部堆在庫房積灰塵。

台中沙鹿有個低調秘境「翔園文旅」，前身是經國號戰機外籍顧問宿舍，紅瓦白牆別墅、帥氣飛官回憶與戰機故事全保留。如今化身好拍文旅空間，結合游泳池、咖啡館、文創選物與眷村美食，成為年輕人最愛的航太系秘境基地。（圖／記者師瑞德攝影）

吳經文後來決定大刀闊斧改革，定下「七分行銷、三分文創」的鐵律。他嚴格控管庫存，並大膽啟用年輕新血。他找來一位實踐大學服裝設計系的學生，這位學生的母親剛好是漢翔岡山廠的員工，透過這樣的「漢翔二代」視角，將產品年輕化、時尚化。例如現在熱銷的飛行夾克、戰機T恤，版型與設計都經過改良，不再是那種老氣的工廠制服，而是年輕人願意穿上街的潮牌。

漢翔不只造戰機，更變身最硬派軍工潮牌！翔園總座吳經文揭密，當年IDF砍單危機竟逼出熱銷25年、具醫療級研發背景的「抗壓神枕」；還有腳掌繡著「國機國造」的超萌勇鷹熊家族 與精緻臂章。靠著「七分行銷」策略，曾創下一小時狂掃8萬元紀錄，成功將軍工魂變現金。（圖／記者師瑞德攝影）

養出「鐵粉經濟」與強強聯手

漢翔的文創還有一個獨門祕訣：強強聯手。吳經文看準「軍工」與「農會」在台灣社會都有著「實在、可信賴」的品牌形象，因此之後打算積極與沙鹿、霧峰等農會合作，在文創店內導入優質農特產。「軍工品質」加上「農會嚴選」，創造出驚人的銷售坪效。

咖啡廳的二樓，可以坐下來好好休息,聽店長介紹漢翔文創的優質產品。（圖／記者師瑞德攝影）

「我們的客群很特別，認同感很強。」吳經文舉例，台大校友會一行40人來園區參訪，在聽完IDF的故事、看完戰機後，短短一個小時內就在文創商店「爆買」了快8萬元。「他們買東西是不手軟的，因為這是對國防自主的一種認同。」從釋壓坐墊到飛行外套，漢翔文創不只是在賣商品，更是在販售一種對台灣航太產業的驕傲與支持。

全台灣最會造飛機的漢翔，曾經因經國號戰機（IDF）砍單陷生死危機，還好靠波音、空巴轉包與MRO翻身，2024年營收逾400億元。當年為美籍顧問建的13公頃美軍村，危機後先活化，2022年推文創、2023年變身翔園文旅，把軍工故事做成可住、可逛的航太體驗。（圖／記者師瑞德攝影）

台中沙鹿藏著一座軍工轉型秘境！翔園文旅由經國號戰機顧問宿舍蛻變而成，紅瓦白牆好拍好住、園區融合文創、眷村美食與飛行主題咖啡廳。從IDF空軍精神、在地農產到一頂外套、一本咖啡護照，讓航太歷史與年輕美感共存，成為旅人打卡新熱點！咖啡廳的二樓，可以坐下來好好休息，聽店長介紹漢翔文創的優質產品。（圖／記者師瑞德攝影）

