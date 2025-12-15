台版Top Gun／軍工變潮牌！漢翔賣「小英外套」爆紅 3大明星商品曝光
財經中心／師瑞德報導
提到「漢翔航空」，一般人腦中浮現的畫面絕對是經國號戰機（IDF）、勇鷹高教機，或是剛硬嚴肅的國防軍工科技。但你絕對想不到，這家全台灣最「硬派」的軍工企業，近年來卻悄悄變「潮」了。透過子公司「翔園文旅」操刀，漢翔正用一股「軟實力」收服全台軍事迷與一般大眾的心。
翔園文旅總經理吳經文接受《三立新聞網》記者獨家專訪，深入剖析這場從「硬體製造」到「軟性文創」的變革。他透露，要把冷冰冰的航太技術變成熱銷商品，背後其實是一場「思維革命」。從前總統蔡英文同款風格的飛行外套，到讓民眾驚豔的咖啡護照，甚至是一顆賣了25年、擁有醫療級研發背景的「釋壓坐墊」，漢翔文創正用「七分行銷、三分文創」的策略，把軍工魂變成現金流，甚至創下台大校友團來訪、一小時狂掃8萬元商品的驚人紀錄。
軍工技術民間接手：工程師竟研發出「醫療級抗壓神枕」
漢翔文創最為人津津樂道的長銷冠軍，竟然是一顆外表樸實無華的坐墊？吳經文笑著揭開這段鮮為人知的辛酸歷史。原來，這款長銷25年的「抗壓坐墊」，誕生於漢翔最艱困的時期，且其來頭不小，屬於「醫療器材產業研發等級的革命性改良」。
「當年經國號戰機（IDF）訂單從250架瞬間砍到剩130架，許多工程師與產線瞬間沒事做，但人還在啊，總不能就這樣耗著。」吳經文回憶，當時為了「軍轉民」求生存，漢翔內部的員工靈機一動，將原本為了讓飛官在生死交關的空戰中、承受高G力還能舒適作戰的人體工學技術，拿來開發民生用品。
吳經文指出，正常人坐45分鐘不變換姿勢就容易腳麻，但這款座墊能有效分散壓力，不集中於坐骨兩點。其材質相當講究，表層採用包覆彈柔GEL粒子的透氣布，具備散熱、防潮效果；內層則是高密度記憶泡棉輔以高纖維透氣墊，布料成分更含有鍺、鈦及遠紅外線。更貼心的是加入了「中空設計」，能協助痔瘡或尾椎不適的患者避開傷處，改善潰瘍機率。
「以前我們叫座艙小組，沒事做就做軍民通用，沒想到這東西一賣就是25年。」這款結合了航太等級支撐性與醫療級照護設計的產品，意外成為學生、上班族、長途駕駛甚至麻將族的最愛，是標準的隱形冠軍。
明星商品揭密：國機國造小熊與「勇鷹」限定臂章
除了硬底子的坐墊，漢翔文創近年更懂得用「反差萌」來圈粉。吳經文特別介紹了店內的人氣王：「國機國造勇鷹熊」。根據現場展示，這系列玩偶有身穿帥氣白色海軍制服與盤帽的大熊，也有身著經典藍色飛行服、胸前繡著「漢翔航空」飛鷹胸章與「勇鷹」臂章的小熊家族。最特別的是，無論大小，它們的腳掌上都精緻地繡有「國機國造」字樣，模樣憨厚可愛，成功讓嚴肅的國防議題瞬間變得親民。
此外，店內陳列的各式臂章與模型也是行家必收的寶藏。像是為了紀念國慶衝場任務特別設計的「勇鷹高教機」系列臂章，繡工精緻，將接替F-5E/F「老虎二式」戰機的世代傳承寓意，濃縮在小小的圓形徽章中；還有寫著「BORN TO FLY」的Q版飛行員企鵝圖騰，讓人愛不釋手。
而在翔園的「Take Off Café」裡，擺放的精緻戰機模型更是一大亮點。這些縮小版的IDF與勇鷹號，細節完全比照實機考證，機尾甚至還有特別的彩繪塗裝，不僅是擺飾，更是漢翔展現工藝自信的縮影。吳經文強調，這些商品賣的不只是創意，更是台灣人對「國機國造」的一份驕傲與認同。
整頓「工程師美學」：七分行銷三分文創
別看現在生意火熱，吳經文坦言，過去漢翔曾有一段「為了文創而文創」的混亂期。工程師出身的員工熱情有餘但美感經驗不足，往往找廠商做了幾百個商品，結果全部堆在庫房積灰塵。
吳經文後來決定大刀闊斧改革，定下「七分行銷、三分文創」的鐵律。他嚴格控管庫存，並大膽啟用年輕新血。他找來一位實踐大學服裝設計系的學生，這位學生的母親剛好是漢翔岡山廠的員工，透過這樣的「漢翔二代」視角，將產品年輕化、時尚化。例如現在熱銷的飛行夾克、戰機T恤，版型與設計都經過改良，不再是那種老氣的工廠制服，而是年輕人願意穿上街的潮牌。
養出「鐵粉經濟」與強強聯手
漢翔的文創還有一個獨門祕訣：強強聯手。吳經文看準「軍工」與「農會」在台灣社會都有著「實在、可信賴」的品牌形象，因此之後打算積極與沙鹿、霧峰等農會合作，在文創店內導入優質農特產。「軍工品質」加上「農會嚴選」，創造出驚人的銷售坪效。
「我們的客群很特別，認同感很強。」吳經文舉例，台大校友會一行40人來園區參訪，在聽完IDF的故事、看完戰機後，短短一個小時內就在文創商店「爆買」了快8萬元。「他們買東西是不手軟的，因為這是對國防自主的一種認同。」從釋壓坐墊到飛行外套，漢翔文創不只是在賣商品，更是在販售一種對台灣航太產業的驕傲與支持。
更多三立新聞網報導
年底作帳行情啟動！經理人點名「這族群」2026繼續噴 散戶別被甩下車
新聞幕後／台股百兆巨獸僅靠5千億護盤？揭開國安基金「擴編一兆」秘辛
這才是傳家寶！台灣銀行一口氣推4款珍藏幣 故宮國寶、水晶全入列
漲勢擴散了！別再單押美股七雄 AI周邊「打工仔」也能出頭天
其他人也在看
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 60
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 13 小時前 ・ 26
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 19 小時前 ・ 2
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 18 小時前 ・ 226
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 1
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 40
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 82
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 16
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 82
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 582
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 170
蕭敬騰陪同辦離院手續 Summer悼亡父悲痛喊：會適應的
「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 6
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 281
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 217
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 166
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55% 1萬多人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 13