台牌「超方便行動電源」自燃爆炸 業者「緊急召回」籲停用

現代人智慧型手機不離身，如何延長使用時間，行動電源的角色就相當重要。不過，近期有不少行動電源傳出自燃、爆炸的情況，甚至在國外也曾發生航班飛行途中起火，造成機體受損，讓各國重新檢視行動電源對飛安的風險。對此，日前傳出台灣品牌行動電源 GUXON 出現自燃情況，在社群間引發議論。業者也在臉書緊急發布召回聲明，並呼籲消費者即刻停用。





該起事件傳開主因，在於一位民眾在Threads上指出自己添購 GUXON 行動電源後，放置在家中孩童房內，不料某天早上行動電源竟然自燃。相關監視器畫面曝光後吸引大量關注，業者也迅速出面了解情況。24 日，業者便在臉書發布主動預防性召回公告，指出：「召回型號名稱GFC10000，巧方塊雙線行動電源，批號：GK25004093。」

該款被召回的行動電源品牌型號。（圖／翻攝業者臉書）





業者進一步表示：「GUXON 古尚始終將產品安全、品質穩定與使用者信任視為品牌最重要的核心價值。針對近日發生之相關事件，我們已即刻啟動全面品質稽核與內部調查機制，並向供應鏈進行溯源確認。基於對消費者安全負責的最高原則，GUXON 決定主動啟動『預防性召回措施』，針對上述批號產品提供退貨或換新服務，並請持有該批次產品之消費者即刻停止使用，以確保使用安全。我們對於此次事件所造成的不安與不便，向所有消費者致上最誠摯的歉意。」

台牌「超方便行動電源」自燃爆炸！業者「緊急召回」型號曝光：即刻停用

業者聲明內容。（圖／翻攝業者臉書）

業者強調：「我們深知，安全並非選項，而是責任。GUXON 將持續以更嚴謹的態度，守護每一位消費者的使用安全，確保每一款產品都經得起檢視與信賴。若消費者已確認持有以下產品之批次，請協助填寫指定表單完成確認程序，我們的客服團隊將於第一時間主動與您聯繫，協助後續退換事宜。召回型號名稱GFC10000，巧方塊雙線行動電源，批號：GK25004093。」













