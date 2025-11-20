文 ‧ 劉秉勳

圖片來源:台特化

▲ 圖片來源:台特化

台特化(6793)受邀參加櫃買市場業績發表會，受惠半導體大客戶積極擴產、先進製程加速導入，10月營收大爆發，衝上2.82億元，年增率高達237.36%，創下單月歷史紀錄。強勁的營收跳升不僅反映泓潔科技併入後的規模效益，也代表台特化自有產品線在先進製程需求帶動下全面升溫。

2025第三季稅後純益達1.78億元，季增52.74%、年增更高達80%，EPS1.2元，獲利表現亮眼。前三季累計稅後純益為3.97億元，年增55.7%，EPS2.69元，已逼近去年全年水準，展現營運體質的大幅升級。

廣告 廣告

公司指出，營收與獲利強勢成長的主因來自兩大動能。第一是旗下特用氣體需求穩健，包括Dice Island、ALD/CVD前驅物、超高純度氣體等產品在先進製程擴產下保持高檔出貨，10月特用氣體營收甚至較9月小幅成長。

第二是泓潔科技自8月併入後立即大幅貢獻營收。泓潔專攻半導體設備零件超高潔淨清洗(UHP)與精密鍍膜技術，2024年營收約15.4億元，在全球UHP市場中市占率達3.5%，高毛利、高技術門檻特性，使其成為台特化獲利結構的重要支柱。

台特化的無水氟化氫(AHF)產品，已於今年上半年通過客戶認證並開始出貨。AHF是先進製程蝕刻SiO2的關鍵化學品，技術難度高且供應商極少，加上日本供應鏈先前出現異動，使客戶尋求台灣替代供應的意願明顯上升。台特化透露，AHF已於今年開始小量認列，明年訂單具備「明顯成長」的高可見度，是2026法人期待的成長主軸。

除了AHF，公司仍維持「一年一新品」的研發節奏，持續推出自製precursor與先進製程化學品。每支新品從開發到量產約需36～48個月，客戶認證時間約12～18個月，因此2026、2027的新產品pipeline已陸續排定，未來三年具備穩定成長能見度。

台 特 化 4 7 7 2 ( 圖 片 來 源 : C M o n e y )

▲台特化 4772(圖片來源: CMoney)

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--台特化10月創史上新高！ 併購顯效＋AHF放量 - 理財周刊