台獨不敢修憲玻璃心？郭正亮打臉劉寶傑：無奈你個頭啦

資深媒體人劉寶傑近日主張，兩岸不是內政問題，憲法一中是台灣人的痛苦，旅美學者翁履中認為，如果一中憲法是痛苦那就修憲，都要為台獨而戰卻不敢改憲法，就是玩假的。劉寶傑2日再度回應，批評翁履中「不理解台灣人的無奈」，而翁則表示「感謝指教！台灣需要的，是更多的對話而非炸藥」。但郭正亮直言，翁履中講的都對，打到了台派的玻璃心，就是不遵守憲法，直批「無奈你個頭啦！」

郭正亮3日在《綠也掀桌》節目提到，「我今天早上還安慰翁履中，安慰了半個小時。我說：你講的都對！你只是話術（氣勢被嗆）而已。」

郭正亮指出，翁履中就是講說：你要台獨，你又不敢修憲？「這個打到了他們（台派）脆弱的部份！」他就跟翁履中講：你不能說他們「不敢」。可以說：我們憲法沒有修啊？這就是在形容一個客觀狀態，憲法沒有修，你怎麼可以說現在的憲法就是台獨憲法？

郭正亮直言，因為翁履中比較老實，說「你們不敢修啊！」這樣就會激怒了「他們」的玻璃心。主持人李珮瑄直呼「太玻璃了吧！巨嬰嗎？」

「真的就是這樣！」郭正亮質疑，不然劉寶傑寫的那是什麼：你不知道我們台灣人的無奈嗎？「無奈你個頭啦無奈！李登輝哪有確立台灣獨立？莫名其妙！無奈你個頭啦！不遵守憲法啦！」

