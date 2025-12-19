台獨不是台灣人發起的？網傳教授披露百年陰謀 報告解析二戰後「這族群」數量

近年兩岸關係越趨緊張，今年末的中日衝突也仍未減溫，國際情勢動盪之際，網路上流傳「台灣的台獨實際是日本人的百年陰謀」相關文章，內容宣稱鬧台獨的不是台灣人，30萬駐台日軍在日本投降後脫下軍裝入籍台灣，現在台灣數百萬的「日裔皇民」， 終極目標不是台獨，而是將台灣併入日本，台獨只是過度和跳板，當共軍武力攻打台灣時，這些人是會和解放軍打巷戰、拚到底的，文末來源則顯示為「楊振明教授」所記述，更提醒「真正的台灣人不可不防」。對此，事實查核平台MyGoPen對此發布調查報告。

調查報告顯示，根據「Cofacts 真的假的」資料庫，2017年就曾出現相關謠言，闢謠網站「蘭姆酒吐司」曾在2018年發表相關文章。據《風傳媒》2018年刊出的〈陳扶餘觀點：戰後「30萬日本人轉為台籍」謠言分化兩岸同胞情感〉評論，網傳文章可追溯至2014年太陽花運動期間，當是就有署名「楊振明」的投書到台灣媒體論壇，但因真實身份無法查證，並未披露，而後文稿在網路上傳開，楊振明的存在與身分並未被證實。

二戰後30多萬人被遣返 研究：在台日人約千餘人

至於有多少日本人二戰後留在台灣？調查報告指出，傳言中引用台灣總督府1945年、台灣省日僑管理委員會1947年的資料，當時在台日本人達32.9萬人，志願留台者約14萬餘人，但並未被陳儀當局所接受，最終全數遣返，只有和台灣人有婚姻關係者可以留台，自1946年3開始共分7批遣返，遣送人數為323,246人；台大歷史系副教授歐素瑛在〈戰後在臺日人留用與遣返〉一文中提到，陳儀留用日人人數在幾經協商後，共留用7,139名日人，連同家屬共計27,227名；而後在1947年二二八事件後，除少數特准留用外，一律予以遣返，僅留用日人205名，連同家屬共計652名。

調查報告指出，中山大學社會學系教授葉高華亦曾在 2017 年發表〈戰後有多少日本人留在臺灣？〉一文中指出，台灣總督府在1945年的戶口調查資料顯示，在台日人323,269名，前3期遣返人數321,272 名、留用日本人（含琉球人）連同其家屬495人，合計755人，有此得出約有1000餘名日本人未被遣返，也不屬於政府留用，可能為歸化為臺灣人的日本人數量。台南大學研究生張秋萍發表的碩士論文〈戰後初期在台日人去留處置分析－以婚姻為例（1945.9-1947.5）〉交叉對比史料，調查出日人因婚姻入籍的人數為1,343人；另透過計算遣返日僑人數，得出在台日人約有1,645人。

調查報告顯示，張秋萍論文的研究動機之一，正是網路上不斷出現二戰後數萬日軍歸化、隱匿成本地人，表現親日、搞台獨，企圖顛覆政府的傳言。MyGoPen總結，綜合學者研究及計算，二戰後在台日人應在1,000多人左右，與傳言宣稱的30萬駐台日軍，在日本投降後全部脫下軍裝，入籍臺灣，「因此，現臺灣有日裔皇民約 400 萬」、「現在他們在臺灣後代估有 200 萬人之多」為錯誤訊息，此外網傳文章是「資深傳言」，最早於2014年就開始流傳，而所謂的作者「楊振明教授」則查無此人。

