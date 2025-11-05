台獨人士毀損國旗被判拘役15天 怎麼看？萬人表態太震撼

台灣國成員陳儀庭、陳妙婷及友人劉珮瑄，2015年涉嫌涉嫌割損永和中正橋的十多面國旗，新北地院2審改判無罪。上訴後，高等法院認為侮辱國旗罪有違憲之虞，2017年停審聲請釋憲，高院合議庭10月29日審結，依侮辱國旗罪判3人各拘役15天，可易科罰金1萬5000元，全案可上訴。有YouTube頻道針對「台獨人士毀損國旗被判拘役15天，請問您？」進行網路投票，截至5日晚上，高達93％的網友認為「判太輕」。

根據《桃園孫先生》YouTube頻道5日起針對「台獨人士毀損國旗被判拘役15天，請問您？」進行網路投票，截至5日晚上11點54分，已有1萬人參與投票，結果顯示，有93％的網友認為「判太輕」；4％的網友則表示「判的剛剛好」；2％表示「判太重」；1％選「其他」。

網友留言表示，「國旗耶 ，判15天是怎樣」、「先烈們為了這面旗子，可以抛頭顱灑熱血付出生命，豈能讓這些人輕易毀損國旗，國家的王法蕩然無存，悲哀啊！」、「要賠錢」、「應該要判……叛亂罪！」、「毀損國旗有法律規範，依法辦理。道德面，全體國民應唾棄之」。

