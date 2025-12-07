（圖／本報系資料照）

時至今日，日本政府仍未就11月7日首相高市早苗涉台錯誤言論進行有誠意的道歉與反省。當日，高市在台灣問題上越線挑釁，在國會答辯中將「台灣有事」與日本「存亡危機事態」捆綁掛鉤。賴清德當局則伺機出動，藉日本製造緊張局勢之機，高調宣布將大幅提升國防預算。

對賴清德當局公開煽動戰爭的危險舉動，各方反應強烈。國民黨指出，民進黨在中日關係劍拔弩張之際，擺出「擴軍備戰」姿態，其目的是「要把台灣變成軍工廠」。

筆者認為，這只指出賴清德當局部分目的，更應看到其隱藏的更深層次目的，即「事實台獨」的胃口受到日本右翼刺激，企圖在日本挑起的地區衝突中，扮演日本軍國主義「打手」，把所謂「本土化」、「在地論」、「中華民國在台灣」推進到可以「變現」的階段。

目前，日本右翼政府以對華政策「大轉彎」之名，掩蓋其在「行使集體自衛權」上由戰略防禦走向戰略進攻的真相，並以「舊金山和約」為幌子、利用在台灣問題上的「模糊」立場作為擋箭牌，配合高市早苗所宣稱的「日本又回來了」的戰略攻勢。

民進黨從「媚日」發展為甘願給高市充當幫兇，與日本右翼策動息息相關。對於推行「事實台獨」的賴清德，日本右翼早已等待多時，自其就職始，便派出所謂最高規格代表團赴台，傳遞扶持「台獨勢力」政治信號；賴清德的「投桃報李」也毫不遮掩，不僅在歷史上為日本軍國主義的殖民統治脫罪，而且在「終戰」問題上刻意迎合日本利益，漠視台灣人民的戰爭痛苦。

在配合美國印太戰略的同時，賴清德與日本以海事活動為名，進行台日「具有實際意義」的海上合作，持續加強與日本的「地區安全」關係，配合日本加強「西南諸島」方向防禦的需要，試圖扮演日本的「戰略安全前衛」。高市的錯誤言論，並非僅為個人政治得失，而是為「日本回來了」開了第一槍；日本防衛預算連續多年擴軍，占GDP比重上升，並宣稱加速推進「多層次區域拒止能力」，意在擴大其地區影響。

身處於當下的局勢中，賴清德當局也在「地區安全」這個要害問題上對日本進行戰略調整與策應，赤裸裸地將「台獨分裂」勢力利益與日本右翼利益捆綁，試圖製造「台獨」勢力膨脹的假象，以挽回其在台灣內部執政的每況愈下。

21世紀已過去20年，日本右翼與賴清德當局勾連鬧事，2025年尾聲。過去25年，大陸在軍經上取得成就，通過的「十五五」規畫建議，將為下一階段發展奠定基礎。兩岸若能攜手和平發展，彼此受益。（作者為上海台灣研究會研究員）