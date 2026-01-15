「台獨名單」愈來愈長 學者譏：中共該究責國台辦

展望2026年的兩岸關係，亞太和平研究基金會執行長董立文表示，中共對台灣的長臂管轄不會停，但當中共對「台獨」的定義愈來愈寬，就代表兩岸的距離愈來愈遠。他也說，中共「反台獨」喊了10年，「台獨名單」卻愈來愈長，首要究責的就是「國台辦」。

國策研究院文教基金會15日舉辦「2026國際政經局勢展望」論壇，對於兩岸關係，國立台灣師範大學東亞學系教授范世平表示，中共對台軍演聲勢浩大，其實虛大於實，甚至透過動畫製作影片，企圖以假亂真。而且，看得出來中共已經放棄寄希望於台灣人民，現在只想透過對台工作來穩定中國國家主席習近平的政權。

亞太和平研究基金會執行長董立文則指出，中共在2026年對台灣的灰色地帶作為當然不會停，可是次數和規模不會超過2025年，而跨國鎮壓、對台灣的長臂管轄也不會停。

他說，當中共對「台獨」的定義愈來愈寬，他的「台獨名單」愈來愈長，就代表兩岸的距離愈來愈遠，也代表中共對台灣的信心愈來愈小；當中共的對台政策愈來愈挫敗，內心也會愈來愈恐懼。董立文：『(原音)你中共你過去10年在幹什麼？你不是說「反台獨、反干涉」，你喊了10年，你反的結果是「台獨名單」愈來愈長，我覺得第一個要查辦要究責就是你國台辦。』

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，今年中共對台政策有幾個面向可觀察，在3月中國「兩會」召開前，中共將依慣例舉行對台工作會議，屆時中國全國政協主席王滬寧將對於對台工作部署做出指導性的思想與律定對台工作方針；另外，在「兩會」召開時，除了關注國務院總理李強的政府工作報告，更要關注中國國家主席習近平是否發表重要的涉台講話。

張五岳指出，中國第15個五年規劃「十五五」涵蓋2026到2030年，預期中共對台政策不會停留在口頭宣示，更不會寄望於單邊立法、單邊作為，而是會利用國際場域、兩岸雙邊，甚至嘗試落實到台灣內部來，所以，他研判「十五五規劃」的兩岸專章必然會更加大「一中反獨」、「促融與促統」的力度與作為，尤其在促統部分。

他也提到由於台灣將在11月底舉行地方九合一選舉，國民黨需防範一旦選舉大失利，黨主席鄭麗文可能要辭職負責，因此，他評估國、共雙方如果要舉行領導人會晤，應會選在上半年舉行，若雙方溝通順利，可能在3月底、4月初舉行。