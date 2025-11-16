「台獨打手」被通緝 閩南狼現身彰化站台：台灣不是中國的！
〔記者湯世名／彰化報導〕繼民進黨立委沈伯洋被中國「立案偵查」、發布全球通緝後，閩南狼也被中國發布通緝，今天(16日)下午閩南狼現身彰化市為民進黨彰化縣長參選人林世賢站台時指出，中國說他是台獨打手，他剛聽說時狐疑「我錯在哪裡？」中國軍艦每天襲擾台灣，嘗試侵略台灣，共產黨一直想要占有台灣，但他要說「台灣不是中國的。」
閩南狼說，台灣其實不是一個非常安全的地方，自從馬英九執政之後，台灣的社會環境、年輕人已經被中共認知作戰洗腦，很多年輕人已經忘記台灣的民主自由多麼的得來不易，人民手中的一張張選票，都是民主前輩用命、用血拚出來的。現在民主富二代一定要站出來捍衛台灣應有的權利，不能再讓共產黨滲透，讓我們覺得共產黨的錢很好賺，就要向他們低頭、做他們的奴隸，所以下一次一定要贏，台灣一定要加油。
他認為，現在說愛台灣的兩種人，一種是真正捍衛台灣民主自由，另一種是想要奴役台灣人民的，其中包括共產黨，和舔共的國民黨；國民黨想要跟著共產黨繼續禍害台灣，大家應該堅守陣地，讓更多年輕人站出來，捍衛我們自己的台灣。真正愛台灣的政黨、捍衛台灣民主自由的政黨就是民進黨，大家來讓彰化縣長參選人林世賢當選。
更多自由時報報導
館長被爆「逼員工睡『館嫂』」慘了！遭網向中國舉報「劣跡網紅」
立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品
敵我不分？馬英九、洪秀柱追隨中共腳步譴責高市 臉書雙雙被灌爆
中國祭「禁日令」 汪浩：天上掉下來的旅遊紅利
其他人也在看
（有影片）／翻轉彰化！成立彰化隊 林世賢宣布爭取民進黨縣長提名
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為翻轉彰化多年低薪、人口外移及產業升級停滯的困境，今（16）日下午2 […]觀傳媒 ・ 17 小時前
總統盃街舞大賽登場！賴清德、李洋凱道跳locking
賴清德總統今（16）日上午出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會時表示，將決賽地點特別訂在總統府前的凱達格蘭大道，象徵將過去追求民主的政治場域獻給全國人民、舉辦運動賽事，賴也向舞蹈老師學習locking動作，與舞者一同跳舞，氣氛歡樂。太報 ・ 1 天前
民進黨4人表態角逐彰化縣長 黃秀芳：兄妹爬山各自努力
民進黨在彰化採徵召制，不辦理初選，而是由黨中央選對會約談參選意願者；若協調未果，將以民調結果搭配選對會綜合評估，最後由黨主席賴清德拍板提名。目前已登記參選意願的包括獲「正國會」力挺的黃秀芳、連任四屆立委陳素月、彰化市長林世賢，以及曾任兩屆彰化市長、並擔任...CTWANT ・ 1 天前
中製AI生成內容否定我國主權 學者批：政治文本產生器
國安局今日示警，中國製「生成式AI語言模型」出現嚴重偏頗與不實資訊，例如政治立場親中，凡涉及兩岸議題時，聲稱「台灣地區不存在國家領導人」；學者批評，看似是科技產品，實際上是「被國家意識形態預先寫死」的政治文本產生器，政府應提醒台灣民眾，「你不是在和AI對話，而是在和中國官方立場聊天」。自由時報 ・ 23 小時前
蟲害飄洋過海 黎巴嫩松樹林告急
今年COP30峰會，在巴西亞馬遜雨林的入口城市、貝倫舉辦，突顯保護熱帶雨林的急迫性，同時，也強調，森林是地球上最強大的自然防禦，在氣候系統中相當重要。但在黎巴嫩南部，擁有約10萬棵松樹的廣闊森林...大愛電視 ・ 1 天前
泰國男星走進把「青木瓜當蘋果削皮」 黃宣被辣到噴火
泰國男星Mile與Apo在實境節目中玩得意猶未盡，乾脆走進廚房「開桌」慰勞同伴陳柏霖、YELLOW黃宣與陳妤；兩人分工上陣，Apo先在檯前手忙腳亂，竟把青木瓜當蘋果削皮，Mile見狀寵溺接手，刀起刀落把青木瓜切成勻細長絲，家鄉味青木瓜沙拉隨即成形。嗜辣的他試味時見陳柏霖、黃宣被生辣椒「辣到噴火」，立刻調低辣度；Apo則補上一盤打拋豬肉，雖然少了泰國羅勒，但靠著其他香料一樣香氣四溢。Yahoo娛樂訊息 ・ 21 小時前
臺北就是棒》小隼鷹力退藍色閃電 好棒河馬火力壓制奪二連勝
在睽違一個月後，臺北就是棒U8大聯盟的賽事再度開打。好棒河馬收下二連勝取得賽季首勝，小隼鷹一勝一敗，而藍色閃電則是收下兩敗。TSNA ・ 1 天前
無能狂怒？「台灣有事」言論引中國跳腳 日政府決議冷處理
即時中心／林耿郁報導近期日本首相高市早苗一句「台灣有事」可能出兵相助的言論，引發中國暴怒跳腳；對於中國呼籲國民，暫停前往日本旅遊的消息，台灣網友大讚「惠台政策」；至於日本方面則決定「冷處理」，不隨中國的暴怒起舞。民視 ・ 1 天前
跟隨大陸外交部腳步 香港保安局籲赴日港人提高警惕
中日關係因日首相高市早苗涉台發言持續緊張，大陸外交部14日發布通知，「提醒中國公民近期避免前往日本」，香港保安局隨後跟進...聯合新聞網 ・ 1 天前
賴清德宣布將成立「兒童及家庭署」衛福部年底提組織法修正草案
台大醫院今日舉辦「健康台灣深耕論壇」，賴清德總統於會中致詞指出，政府將在未來4年投入135.6億元，持續推動「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，提升兒童醫療照護量能，促進人才留任，另也將在衛福部成立「兒童及家庭署」，做為照顧兒童專責單位，負責兒童身心健康發展；另衛福部預估於今年底前提出組織法修正草案。自由時報 ・ 21 小時前
虎頭埤萌寶戲水節 親子、毛孩闖關同樂
「2025虎頭埤水與綠萌寶戲水節」今（16）日在台南新化虎頭埤風景區登場，結合水槍闖關遊戲、生態教育體驗與友善寵物設施，吸引民眾帶著小朋友與毛小孩一同參加。虎頭埤風景區營造寵物友善園區，近年來舉辦多場寵物相關活動，今天推出的「萌寶戲水節」，則以親子互動及毛孩友善為主題，親子部分設計「推推球到」、「水自由時報 ・ 20 小時前
2次組改！兒童、長照、公衛業務整合 衛福部：年底提修法
總統賴清德今日宣布，衛福部將成立兒童及家庭署，衛福部長石崇良表示，除了成立兒家署專責整合兒童健康、福利保護、發展等業務，衛福部也將進行組改，將整合長照相關業務，並將公共衛生業務交由國健署負責。組改規劃預計年底前向行政院提出組織法修法草案，希望明年立法院第一會期通過。中時新聞網 ・ 21 小時前
謝和弦取消「館長」追蹤：傷人無國界 曝中國曾開價1千萬邀招待
謝和弦今（16日）舉辦〈夠愛〉簽唱會，受訪談及近期接連不斷的演藝圈風波，網紅館長也身陷前員工爆料風暴，謝和弦坦言，自己以前很喜歡館長，但後來發現對方是「一個傷人無國界的人」，就取消追蹤了。他也澄清自己雖曾受邀到中國旅遊，但他拒絕了對方提出的「一千萬」合作邀約，強調要靠「自己賺」。鏡報 ・ 20 小時前
因應突發事態! 傳日本將修正非核三原則 調整「不運進」
政治中心／綜合報導根據日媒報導，日本政府研擬修改「國家安全保障戰略」三份重要文件，傳出日本首相高市早苗，將對「非核三原則」中不擁有、不製造和不運進，當中的第三項來進行修改，主要是高市早苗擔憂，「不運進」的原則，可能會禁止美軍核動力艦艇停靠日本，萬一發生「突發事態」，就有削弱美國核威嚇的可能性。民視 ・ 18 小時前
謝國樑、邱佩琳出席地方聯合治理論壇 林沛祥讚2人讓政策推動更有效率
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／基隆報導 基隆近年以「聯合政府」治理模式，成為政治界模範，基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳今（16）日受邀出席論壇，分享基隆近3年推動市政建設的實務成果，從城市發展、產業推動到跨部門協作，呈現基隆在地方治理上的具體經驗。謝國樑直言，他的團隊來自不同政治背景，但因共同目標與價值而得以互相支持，透過持續溝通、協調與討論，維持團隊的合一...匯流新聞網 ・ 20 小時前
電梯裡為什麼都有裝鏡子？業者曝真正用途：不單只是整理儀容
在台灣多數新式電梯都會安裝鏡子，許多人也已習慣走進電梯後對著鏡子順手整理儀容，不過英國電梯公司Gartec Lifts指出，鏡子在電梯中的作用其實並非為了讓人整理儀容，而是為了安全、無障礙和舒緩焦慮等考量，在電梯中的作用其實相當關鍵。太報 ・ 20 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前