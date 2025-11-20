台獨港獨都是偽命題 中共為暴政製造敵人

1991年民進黨通過台獨黨綱，又在1999年通過台灣前途決議文，承認中華民國憲政體制的部分正當性，圖為2025年民進黨第21屆第2次全代會。圖／翻攝自民進黨官方臉書

顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書

因為中共「通緝」台灣立委沈伯洋，引致賴清德總統希望立法院長韓國瑜「站出來聲援」，為沈伯洋捍衛國會的尊嚴，而韓國瑜卻以要求民進黨放棄「台獨綱領」來回應。為這件事，民進黨發言人吳崢在一個電視節目中公開解釋了所謂「台獨綱領」的來龍去脈。

原來，民進黨1991年在黨綱裡加入「建立主權獨立的台灣共和國」這個條文，這叫「台獨黨綱」；1999年民進黨通過「台灣主權決議文」，強調台灣是主權獨立的國家，依照憲法名字是中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣未來要由台灣人民共同決定。也就是說，1999年的「台灣主權決議文」，早就否決了1991年的「台獨黨綱」。

相信很多網友都和我一樣，未必知道和記得民進黨有過這麼一個「台灣主權決議文」，在我印象中，民進黨只是台獨暫時難以推行，而且會讓自己的內政外交遭遇不必要的麻煩，因此主動放棄了台灣獨立的訴求，承認中華民國的憲法法統。問題是，中共一定也知道民進黨這個「台灣主權決議文」，那麼中共為什麼一直抓住「台獨」議題不放？

你反對台獨，民進黨放棄台獨，這不是值得高興的事嗎？為何你不肯定民進黨的這種政治進步，反倒把她已放棄的「台獨黨綱」抓住不放？難道中共不希望看到民進黨的「台灣主權決議文」，反而希望「台獨綱領」永遠保留下去嗎？

中共從它的根本利益出發，需要維持台灣作為一個敵對政治對手存在的口實，需要維持中國普通百姓對台灣獨立的擔心和憤怒，需要長時間有一個對內對外都足夠強烈的武裝犯台的理由，因此即使台灣政府與政黨，早已放棄了台獨議題二十多年，中共仍死死抱住，隨時拿來作文攻武嚇的依據。

但凡中共有一點對台灣人民的善意，能對中華民國政府的平等相待，它至少應該承認事實，肯定民進黨修改黨章的正確舉措，並借此路進，放下歴史包袱，面對現實的政治環境，以和平理性的態度，來尋找兩岸相處之道——你希望人家跟你統一，你又一天到晚賊喊捉賊，喊打喊殺，鬼才和你統一？

因此，中共所謂的「台獨」，並非實際的國家分裂危險，而是中共憑空臆造出來的一種假象，它只是一個偽命題，用來欺騙中國人和全世界，讓它的文攻武嚇有一點正當性。這完全背離事實，只是一種乖戾的陰暗用心。

當年香港反送中運動，極少數香港年輕人也曾提出「香港獨立」的口號，當時香港人根本不以為意，因為在當時的環境下，「港獨」不存在實際可操作性，隔一條深圳河，中共隨時能把坦克開進英皇道，所以沒有多少香港人在意幾個年輕人的政治口號。

今年是香港回歸中國28周年，香港尖沙咀街頭掛滿國旗和區旗。圖／東方IC

就在大家都不以為意之時，梁振英跳出來，拿子虛烏有的「港獨」大作文章，口誅筆伐，把「港獨」罪名強加給香港人，為中共鎮壓反送中運動提供彈藥。

現在回頭看，「港獨」也只是中共刻意製造出來的一個政治口實，目的只在挑撥「反送中運動」中香港人的團結，削弱香港巿民參與反抗的決心，也挑起大陸基層民眾對香港人抵制中共暴政的反感。

民進黨早在二十多年前就已放棄「台獨綱領」，這件事我們不知道情有可原，韓國瑜局中人，不可能不知「台灣主權決議文」的存在，他直到今天仍將台獨這個緊箍咒拿出來唸，只不過出於與中共相同的政治目的，不惜歪曲事實，偽造議題，使民進黨永遠處在政治被動的地位，也讓台灣人永遠背負一個莫須有的政治包袱。

這麼多年來，我關注台灣政局，居然不知道「台灣主權決議文」，這是我的疏忽，也可見民進黨和台灣民間反共人士，較少以這份歴史文件來應對中共的文攻。這本來就是歴史事實，一個黨糾正自己的政治路線，也絕對是正當的事，為什麼多年來民進黨不敢或沒有為自己抗辯？為什麼不大張旗鼓地向國內外堂而皇之地重申自1999年就存在的政治決議？為什麼不敢理直氣壯地駁斥中共和國民黨的抹黑？

至今，國民黨的政治人物與名嘴，一天到晚掛在嘴邊，用以欺騙台灣基層民眾的，也就是民進黨謀求台獨這個莫須有的罪名。民進黨揹著「台獨」的惡名，長期遭受攻擊，竟然對國民黨顛倒黑白的陰謀手段未認真對付，這實在令人費解。

理直氣壯地宣示民進黨放棄台獨，尊奉中華民國法統，駁斥中共與國民黨的抹黑，這是化被動為主動的有力手段，也是爭取民心的有效方法，民進黨何妨大書特書？

現在看來，台獨與港獨都不存在正當性的問題，只要台灣人和香港人都想獨立，台獨與港獨便有其正當性。至於台獨與港獨有沒有可能性，那取決於中共是否垮台，以及什麼時候垮台。如果中共垮台是歴史的必然，那麼台獨與港獨就有發生的可能性，這是不以中共意志為轉移的事。

某種程度上說，正是因為中共徹頭徹尾的反人民性，催生和深化了台獨與港獨的影響力，中共越反對，台港人民越傾向獨立。台灣民調顯示，51.8%的台灣成年人支持台灣獨立，香港沒有相關民調，但海外香港人的集會活動中，隨時可見港獨的標語與旗幟，證明台獨港獨的選項仍舊存在。目前放棄，並不等於永遠放棄，一旦內外條件成熟，這件事在可見的未來仍舊有機會發生。

