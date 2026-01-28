台獨畫家遺作 蔡英文幻化自由女神 腳旁「人面狗」引熱議

蔡英文近日在臉書頻頻發文，聲量大漲。（資料照，張鎧乙攝）

總統賴清德執政歷經大罷免大失敗，難突破國會少數僵局；前總統蔡英文近日則在臉書活躍，聲量高漲，在綠營的影響力各界關注。已故前建國黨主席、知名畫家何文杞遺作〈台灣首位女總統蔡英文〉近日造成話題，蔡英文意象腳邊的「人面狗」竟意外眼熟，引發熱議。

根據《自由時報》2024年5月13日報導，一生追求台獨建國的前建國黨（2020年已解散）主席何文杞美術館在屏東大學藝文中心開幕，展出何文杞教授的122幅傑出作品，何文杞教授的遺孀何邱金菊也捐贈55幅何文杞作品給母校屏東大學。何文杞的作品以鄉土寫實知名，生前最後一幅畫作為〈台灣首位女總統蔡英文〉，內容為仿法國7月革命畫作〈自由領導人民〉，期望蔡總統帶領台灣邁向建國之路。

前總統蔡英文就職時，何文杞曾特別仿法國浪漫主義畫家歐仁・德拉克洛瓦為紀念1830年法國7月革命的作品〈自由領導人民〉，將蔡英文總統幻化為自由女神，畫中有太陽花、野百合，象徵帶領台灣爭取獨立建國，這幅〈台灣首位女總統蔡英文〉也成為他最後的作品。

沒想到，這幅何文杞遺作近日意外聲量暴漲，2.3萬追蹤的粉專「飛天麵條」PO出該畫作，更特寫直呼「女人腳邊中分頭的是什麼生物？」

該畫面也在PTT引爆熱議，鄉民表示「女人腳邊蹲著的是人面狗嗎？中間那女的看起來英氣逼人，右邊舉著向日葵太陽花的少年，外套很好看，價值應該是有9萬。不過中間蹲在腳邊的是條狗嗎？怎會有人臉，還有中分髮型，嚇人耶」、「外套不是值21萬了？」、「我們懷念這個作者」、「是藝術」、「小心，方丈心眼很小的」、「何先生有解釋為啥要畫人面中分犬嗎」、「請用藝術眼光看待」、「抱大腿人面犬」。

