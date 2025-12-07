台獨立樂團主唱爆性侵！本人道歉文「聲明爛到遭出征」 永久除名

獨立樂團「離岸流」前主唱、吉他手吳仕群涉性侵，道歉文避重就輕挨轟。（翻攝IG@ripcurrenttw2020）

台灣獨立樂團「離岸流」驚傳醜聞，擔任主唱兼吉他手的吳仕群被指控涉嫌性侵，近日遭樂團永久除名。日前吳仕群發道歉文一度沒設成公開，又因為內容避重就輕，引爆網友砲轟，就連樂團經紀人都看不下去，直言「吳先生，你聲明寫得非常爛」。

吳仕群是誰？ 為何退團？

吳仕群日前先於Threads上發文，宣布自己將卸下離岸流的主唱與吉他手一職，感謝團員陪伴，但理由上他稱是因為一些「個人因素」犯了錯，輕描淡寫帶過讓網友相當不滿，痛批「年度最爛道歉文」「性侵害是罪不是錯ㄛ」「你不是犯錯是犯罪 不要給我講的那麼含糊不清爛人」。

後續吳仕群也在IG發布黑底文道歉，稱自己因「未取得對方明確的積極同意下與對方發生關係」，明白這樣的行為已造成對方不適與困擾，深切抱歉。

吳仕群說自己會深刻反省，確保未來在任何情況下都以尊重與清楚的溝通為前提，稱這是他在尊重與界線上的重大疏失，對當事表達最深歉意。

吳男道歉文寫太爛 經紀人看不下去

吳仕群還被抓包一開始發文忘記設為公開，關閉留言、刪除自介資訊等，而其離譜行徑連樂團經紀人都看不下去，表示對於自己沒有在第一時間公開譴責吳仕群前團員的惡劣行為，這是他不可推卸的錯誤。

吳仕群正式被樂團開除後，該經紀人強調吳的行為「完全背離了這項價值，是無可辯解、無法原諒、並且嚴重侵害他人的惡行。」，同時強調不會因為過往情誼而為他開脫，會以最堅定、最嚴厲的態度譴責他的卑劣行為，「最後我想對吳先生說，你聲明寫得非常爛」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

