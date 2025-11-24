台獨聯盟民調出爐！賴清德滿意度「僅剩這數字」太驚人 民進黨最新版圖曝光

台灣獨立建國聯盟今（24）日公布最新「國家認同民調」，其中針對總統賴清德政府的施政滿意度，滿意者為26.8%、不滿意35.6%、37.7%普通；而在政黨傾向部分，國人傾向支持民進黨比例31.4%最高，國民黨23.4%次之，民眾黨13.4%第三，整體而言，國人政黨色彩傾向泛綠比例高於泛藍。

台灣獨立建國聯盟民調顯示，賴政府的施政滿意度為滿意26.8%，其中非常滿意12.5%、還算滿意14.3%；不滿意35.6%，其中非常不滿意20.1%、不太滿意15.5%；37.7%普通；不滿意者比滿意者多了8.8個百分點​。



廣告 廣告

​在國人政黨傾向上，民調結果顯示，國人傾向支持民進黨比例31.4%最高，國民黨23.4%次之，民眾黨13.4%第三​，28.2%不傾向任何政黨，整體而言，國人政黨色彩傾向泛綠比例高於泛藍。​

另外在身分認同調查中，共有31.6%民眾認「自己是台灣人」；34.9%民眾認同「自己既是台灣人也是中華民國人」；23.6%認同「自己只是中華民國人」；6.5%身分認同「只有中國人或含中國人」。如果將前兩項進行加總，共有66.5%民眾認同自己是台灣人。​

而針對統獨傾向調查，有5.8%民眾支持「盡速獨立」；有38.5%民眾支持「維持現狀往獨立前進」；有38.9%民眾支持「永遠維持現狀」；有10.2%民眾支持「維持現狀往統一前進」；有0.6%民眾支持「盡速統一」。若將「盡速獨立」和「維持現狀往獨立前進」相加，共有44.3%傾向獨立。

然而若在「現狀無法維持」的前提下，根據調查，有16.6%堅持永遠維持現狀者改選擇「維持現狀往獨立邁進」；有11%堅持永遠維持現狀者改選擇「維持現狀往統一邁進」。若將「盡速獨立」和「維持現狀往獨立前進」相加，共有61%傾向獨立。

本次調查委託台灣安保協會，由山水民意研究股份有限公司執行，訪問期間是2025年11月17日至19日；對象以全國年滿15歲以上民眾；抽樣方法為市話與手機並用，市話以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，尾2碼隨機方式抽出；手機則以各行動電信業者核配字首，尾5碼亂數隨機抽出。有效樣本1,077人，加權前家戶536份、手機541份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點，並依內政部最新人口統計進行地區、性別、年齡層、學歷加權，以符合母體結構。



更多風傳媒報導

