台獨聯盟民調 近九成民眾對中國沒好感也不願意統一

台灣獨立建國聯盟主席陳南天與台灣基進黨主席王興煥、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫、黑熊學院執行長朱福銘等人，今天於台灣獨立建國聯盟辦公室召開「二○二五台美建交民調記者會」（台灣獨立建國聯盟提供）

台灣獨立建國聯盟今天公布民調表示，將近九成的台灣人對中國沒有好感，也有近九成的台灣人不願意統一，而在政府滿意度上，四十至四十九歲年齡層對政府最為不滿，呼籲政府注意。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天與台灣基進黨主席王興煥、台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫、黑熊學院執行長朱福銘、台北市議員苗博雅等人，今天於台灣獨立建國聯盟辦公室召開「二○二五台美建交民調記者會」，提出相關說明。

陳南天表示，這次民調顯示，將近九成台灣人對中國沒有好感，也有近九成台灣人不願意統一；或許很多人想維持現狀，但一旦現狀無法維持，也有近八成台灣人不願意統一。值得注意的是，十五至十九歲的抖音、小紅書世代，對中國有好感的比例（百分之二十一）相對其他年齡層高，但沒有好感（百分之三十二點二）的比例還是高於有好感。

廣告 廣告

王興煥表示，不希望被中國併吞的民意高達百分之九十，但傾向民進黨者僅百分之三十一點四，因此更需要本土陣營的政治分工鞏固選票，執政的民進黨應讓施政更有感，而台灣基進、時代力量等本土在野小黨則應加強合作，提供選民除了藍白之外的新選擇。

他提到，中國國民黨的「紅統化」造成「中華民國」假象逐漸為國人看破，反映在泛中華民國認同的全面下降趨勢。

陳俐甫表示，根據民調，賴政府的執政還算沒有問題，但大多數人對於民進黨能否處理好對美關稅的問題比較擔憂。

苗博雅說，民調顯示有百分之六十四的人有反侵略的抵抗意志，只要台灣繼續、延續維持這樣的正向社會氛圍，和平與繁榮可以持續維持，也要讓獨裁者知道，台灣不是一個可以隨便拿捏的軟柿子。

台灣獨立建國聯盟書面資料指出，此次調查對象為全國年滿十五歲以上民眾，訪問時間在今年十一月十七日至十九日，有效樣本數一千零七十七份（加權前家戶五百三十六份、手機五百四十一份），在百分之九十五信心水準下，抽樣誤差約正負百分之二點九九。