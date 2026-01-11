台獨聯盟籲承諾不脫黨參選 陳亭妃：不回應

民進黨台南市長參選人陳亭妃回到政治成長起點安南區，即將完成鐵馬37區最終章。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市長初選競爭激烈，爭取提名的立委陳亭妃今預計完成鐵馬37區下午抵達市政府。台獨聯盟則提前於上午就集結於市府，強調陳亭妃找來極具爭議的立委王世堅站台，加劇台南市長初選競爭的白熱化，令台南的許多本土社團感到憂心，呼籲適合的人放適合的位置，請務必承諾不脫黨參選。對此，陳亭妃表示，不予回應。

陳亭妃今天預計完成「鐵馬37區．前進市政府」行動最終章，鐵馬車隊回到她政治成長的起點—安南區、北區、中西區，也象徵這段從基層出發、一步一腳印的政治旅程，正式匯集所有正能量，前進市政府。她表示，今天是最關鍵的一天。感謝一路以來陪伴的鄉親與支持者，陪她走完最後、也是最重要的一哩路。這不只是一趟鐵馬行動，更是重申承諾的旅程。

鐵馬行動即將在今日下午前進市政府，陳亭妃強調，為台南打拚的腳步不會停下。她呼籲所有支持者繼續集結正能量，與她一起向前行，寫下台南新的歷史篇章。

民進黨台南市長參選人陳亭妃回到政治成長起點安南區，即將完成鐵馬37區最終章。(記者王姝琇攝)

