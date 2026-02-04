台獨與MAGA 異曲同工的世紀大騙局

民進黨建黨之初，曾經將修憲建國改國號的主張寫入《黨綱》。早年身為國大代表之一的賴清德，更是在會場高舉著「台獨萬歲」牌子而一戰成名，並被台獨分子奉為「台獨金孫」，一路扶搖直上。最後終於修成正果，成為中華民國總統。而建立新而獨立的「台灣共和國」這個偉大目標，努力了70年卻始終是「只聞樓梯響、不見人下來」。

但是這個空蕩蕩的口號，卻能讓民進黨獲得三次執政權。在蔡英文執政8年期間，甚至還能在國會擁有過半席次，行政、立法、司法等三權一把抓。照理說，這是民進黨可以著手修憲建國改國號，完成他們喊了將近一甲子台獨主張的最佳時機。但是民進黨並沒有選擇這麼做，也無心施行建設台灣的重大民生決策，只是不斷地拋出政治議題，如同婚合法、廢核、廢死等；並以發展綠電為由，讓綠友友們上下其手，大賺綠電錢，把台灣搞得幾乎山河變色。砍樹刨山、廢魚池填農田，舉目所見全部布滿了太陽能板；為了製造風電，在海岸邊樹立了醜陋的風車，嚴重破壞海岸生態環境。

獨派政府的藉口是台灣無法獨立，是因為美國作梗，因此台獨只能說不能做。台獨主張便成了最大的世紀騙局，只能用來騙選票，騙那些反中親日舔美的台灣人，成為民進黨的鐵忠支持者。

台獨金孫賴清德上台後，更是把抗中成為頭等大事，卻絕口不再提台灣獨立。他既無心去做任何攸關國計民生的重大建設，也無心去改善兩岸關係，只想依附著美國這個靠山，讓他可以繼續執政、放膽去與中共對抗。明知道台灣的軍力與國力，根本無法與中共對抗，卻依然對川普言聽計從，要錢給錢，要台積電給台積電，要買武器就買武器。美國提出的要求，台灣照單全收、完全無力反駁談條件。

賴政府所仰賴的川普一上台，立刻大赦數百名他的支持者，即令曾經犯了暴力、詐騙、性侵、侵佔等前科，只要對他忠誠，就可以獲得他的原諒。他又用關稅作為武器，對過去的盟友進行敲詐，要所有曾經與美國進行貿易的國家，必須承諾數千億美金的對美投資，否則就要加重數倍關稅來處分。

他種種的倒行逆施，在一年內讓美國成為世界公敵。但是他卻能讓他自己家族及親信，在短短一年內將財富迅速翻倍增長。他個人更是不斷接受外國政要財團的獻金與加密貨幣，讓川普家族的房地產迅速擴張到世界各地。

從他上任至今才屆滿一年，美國人已經紛紛覺醒，原來川普所謂的MAGA，根本就是個大騙局！他不但讓美國成為貪婪粗暴的帝國，無法也無力讓美國再度偉大而獲得世界各國的尊敬。他唯一的成就，是讓自己的家族即將成為世界首富之一。

美國各州縣在川普派出聯邦軍隊幹員不斷進行恐嚇抓捕威脅、造成多人死亡以後，美國人終於認清所謂MAGA的真正目的並不是再讓美國偉大，而是在遂行其個人的報復計畫！

川普視2020年選舉失利為人生一個重大打擊，因此他心存怨恨，發誓一旦在2024年當選，必定要對他的政治敵人展開秋後算賬！因此，他啟用的打手，從司法、檢調、軍隊、情報、財政，全部都是對他臣服順從的奴才。他不在乎能力專業，只在乎是否對他忠誠，是否言聽計從。

如今6成美國人已經認清了川普的真面目：讓美國再度偉大是假，讓川普個人及家族成為全美國甚至全世界有權有勢有錢的家族之一，才是川普真正的目的。

台灣的台獨主張，讓民進黨及親綠財團、媒體、側翼、企業、政客們財源滾滾，成為台灣的新貴族。對美國獻出數千億美金外加金雞母台積電之後，台灣是否還能剩一口氣撐起搖搖欲墜的經濟，以及能否獲得美國保護、對抗世界第二強大的中國軍武，似乎已經不是民進黨政權最在乎的一等要務了。（作者為作家）